El papa León XIV lanza nueva iniciativa para la pastoral penitenciaria en la Iglesia católica
El papa León XIV anunció la creación de un servicio para coordinar la pastoral penitenciaria de la Iglesia. Nombró al arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva como coordinador, buscando priorizar la atención espiritual a los reclusos.
FOTO: El papa crea iniciativa del Vaticano para coordinar la pastoral penitenciaria de la Iglesia
ROMA (AP) — El papa León XIV, quien ha seguido los pasos del papa Francisco, creó el miércoles una nueva iniciativa global para coordinar la atención espiritual de la Iglesia católica a los reclusos. El objetivo es convertir la pastoral penitenciaria en una prioridad.
León nombró al arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, como el primer coordinador del servicio de pastoral penitenciaria. La nueva entidad depende de la oficina de desarrollo y caridad del Vaticano.
Hace apenas unas semanas, García Cuerva recibió a León en la cárcel de Devoto, en Buenos Aires, en el último día de la visita del pontífice a Argentina. Francisco ejerció su ministerio en Devoto durante años cuando era arzobispo, y luego programó visitas a prisiones a lo largo de su pontificado durante sus viajes al extranjero e incluso mientras estaba en Roma.
León ha seguido el mismo camino: visitó a reclusos en una prisión tristemente célebre de Guinea Ecuatorial y después en Buenos Aires. El mensaje ha sido alentar a los reos a mantener la esperanza y mostrarles que siguen siendo hijos amados de Dios. En Buenos Aires, León instó a los reclusos a ver su tiempo tras las rejas como una oportunidad de redención y reconciliación.
El ministerio en prisiones es un principio importante de la fe católica, en consonancia con el mandato bíblico: "Estuve en la cárcel y vinisteis a verme".
El nuevo servicio penitenciario del Vaticano pretende ayudar a la Iglesia, a nivel parroquial, diocesano y nacional, a desarrollar y coordinar la atención pastoral para las personas privadas de la libertad. El servicio busca promover la pastoral penitenciaria a nivel mundial y ayudar a las iglesias locales a desarrollar programas. También se propone capacitar a los trabajadores y facilitar la comunicación con las autoridades civiles para organizar visitas a las cárceles y labores pastorales.
Lectura rápida
¿Qué iniciativa lanzó el papa?
El papa León XIV creó un servicio para coordinar la pastoral penitenciaria de la Iglesia católica.
¿Quién es el coordinador del nuevo servicio?
El arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva fue nombrado como el primer coordinador del servicio.
¿Cuál es el objetivo principal de esta iniciativa?
El objetivo es convertir la pastoral penitenciaria en una prioridad dentro de la atención espiritual de la Iglesia.
¿Qué mensaje ha transmitido el papa a los reclusos?
El papa ha alentado a los reclusos a mantener la esperanza y a ver su tiempo en prisión como una oportunidad de redención.
¿Cómo busca ayudar el nuevo servicio penitenciario?
El servicio pretende ayudar a las iglesias locales a desarrollar programas y coordinar la atención pastoral a nivel mundial.
[Fuente: AP]