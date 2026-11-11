El papa León XIV inicia su visita a Perú, última etapa de su gira por Sudamérica

Buenos Aires, 11 noviembre (NA) -- El papa León XIV llegó a Perú a las 19.02, hora argentina, marcando la última etapa de su gira apostólica por Sudamérica, que comenzó el 6 de noviembre en Uruguay y continuó en Argentina desde el 8 hasta hoy.

Recibido por Keiko Fujimori, presidenta de Perú, junto a miembros de su gabinete, el líder de la Iglesia católica fue recibido al pie del avión en la Base Aérea de El Callao.

León XIV, nacido en 1955 en Chicago, Estados Unidos, como Robert Francis Prevost, trabajó durante más de 20 años en Perú como misionero agustino y obispo de Chiclayo antes de ser elegido sumo pontífice. En 2015, adoptó la nacionalidad peruana.

El Papa tiene planificada una extensa agenda de actividades que se extenderá hasta el lunes 16 en varias ciudades, incluyendo Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

En su primera jornada en Perú, el Papa se dirigirá al Palacio de Gobierno en Lima, donde recibirá la bienvenida oficial por parte de la presidenta Fujimori. Luego, mantendrá un encuentro con autoridades del Gobierno peruano, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, donde se espera que pronuncie su primer discurso.

El jueves 12 de noviembre, a las 9.30 (hora de Perú, 11.30 en Argentina), el sumo pontífice se reunirá con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima, donde ofrecerá otro discurso.

A las 10:20, se celebrará la hora media con los obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista, donde oficiará su primera homilía.

Más tarde, a las 11:30, se llevará a cabo un encuentro sobre los desafíos y esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza frente a la Catedral.

Por la tarde, a las 18:00, el Papa liderará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional, donde también pronunciará un discurso.

La segunda jornada de su visita culminará a las 20:00 con una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Robert Francis Prevost llegó a Perú por primera vez en 1985 como misionero de la Orden de San Agustín, desempeñando labores pastorales en Chulucanas, Trujillo y Lima. Fue obispo de Chiclayo entre 2014 y 2023 y se desempeñó como vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana.

En 2023, Prevost fue llamado a Roma por el papa Francisco para asumir como prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, siendo luego creado cardenal.

El 8 de mayo de 2025, tras el fallecimiento del papa Francisco, fue elegido en el cónclave como el 267º pontífice de la Iglesia Católica, adoptando el nombre de León XIV y convirtiéndose en el primer papa de origen estadounidense con nacionalidad peruana.