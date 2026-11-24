Buenos Aires, 24 de noviembre (NA) -- En sus diarios personales, el papa Francisco relata haber visto al diablo en tres ocasiones a lo largo de su vida. Uno de estos encuentros lo describió de manera impactante: "Me miró con ojos llameantes".

Estos relatos forman parte de un libro póstumo que compila apuntes privados de Jorge Mario Bergoglio desde 1992 hasta agosto de 2024, que se presenta este martes en cinco idiomas y en 94 países.

El volumen, titulado "El diario personal del Papa Francisco", brinda una visión íntima de sus pensamientos, experiencias religiosas y reflexiones sobre la culpa, la vejez y la muerte.

En una anotación fechada el 24 de enero de 2021, Bergoglio rememoró los momentos en los que creyó haber tenido encuentros con el diablo. El primero de ellos, relató, ocurrió aproximadamente 15 años antes, cuando aún era arzobispo de Buenos Aires. "Lo vi desde la ventanilla del coche. No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores", escribió.

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El segundo episodio tuvo lugar en una capilla de las carmelitas, donde el papa narró que la presencia demoníaca lo observó intensamente: "Me miró con ojos llameantes".

El tercer encuentro, según sus anotaciones, se produjo en Roma, tras un viaje a Chile. "Lo vi y oí su voz, triunfante, poseyéndolo todo", escribió. En todos estos casos, Francisco afirmó haber superado esas experiencias gracias a la ayuda de Dios.

Otro pasaje notable se encuentra en una entrada del 7 de junio de 2018, donde el entonces Papa recordó una experiencia aterradora de la noche anterior, al prepararse para dormir. Según escribió, había visto lo que describió como "las puertas del infierno". "La seducción pagana en todo su esplendor. Vi un poco y me aterrorizó", anotó, y mencionó que tomó un rosario como protección.

Más allá de estos relatos relacionados con la fe, el libro también revela una faceta personal de Francisco: sus cuestionamientos sobre su propio comportamiento y el trato hacia los demás. En una anotación del 30 de diciembre de 2022, se describió a sí mismo como "el arrogante, autosuficiente y cínico Jorge que se miente a sí mismo". También admitió haber sentido desdén, envidia y orgullo, y haber atravesado períodos de irritación.

El 15 de enero de 2017, por ejemplo, anotó: "Durante los últimos tres o cuatro días he estado muy enojado y molesto". En otra entrada, recordó haber ignorado a un hombre borracho que intentó hablarle en la calle, porque deseaba continuar su camino "en paz y tranquilidad".

La misericordia es un tema recurrente en sus escritos. El 5 de enero de 1997, antes de ser Papa, reflexionó sobre el daño que consideraba haber causado en su vida: "En retrospectiva, me doy cuenta de todo el daño que he causado en mi vida. ¡Cuánta misericordia del Señor necesito!".

En 1996, cuando contaba con 60 años, expresó su deseo de aprovechar el tiempo que le quedaba para hacer el bien: "¡Cuánto tiempo perdido, cuánto daño causado!".

Cinco años después, al cumplir 65, volvió a reflexionar sobre la muerte y comenzó a contar los días. La inquietud por el final continuó durante su pontificado. En una entrada del 9 de abril de 2016, afirmó que los ataques del diablo habían aumentado y se preguntó si eso podía ser una señal de que su tiempo estaba llegando a su fin.

El libro póstumo, que recopila escritos desde 1992 hasta agosto de 2024, fue preparado poco antes de su fallecimiento, que ocurrió el 21 de abril de 2025, a los 88 años. La obra incluye una presentación y comentarios del cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, quien explicó que Francisco solicitó su colaboración para que los textos, guardados en un cuaderno negro, pudieran ser publicados.

El material abarca 86 páginas de anotaciones anteriores a su elección como líder de la Iglesia católica, el 13 de marzo de 2013, y otras 55 correspondientes a los años de su pontificado.