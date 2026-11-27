FOTO: Movimiento estudiantil de Serbia anuncia a profesor de química como su candidato presidencial

BELGRADO, Serbia (AP) — El movimiento estudiantil de Serbia anunció el viernes la candidatura del profesor de química Radomir Saicic para las próximas elecciones presidenciales anticipadas, que se celebrarán el 27 de diciembre.

La votación presidencial llega luego que el movimiento estudiantil derrotara al Partido Progresista Serbio (SNS, por sus siglas en serbio), de derecha, del expresidente Aleksandar Vucic, en unas elecciones parlamentarias anticipadas el 25 de octubre.

Vucic renunció a la presidencia en septiembre para perseguir lo que terminó siendo un intento fallido de convertirse en el próximo primer ministro, después que él y su partido gobernaran prácticamente sin oposición durante 14 años. Cumplió dos mandatos de cinco años casi completos como presidente, y la ley le prohibía buscar un tercero.

Analistas pronostican que el SNS probablemente perderá frente al candidato de la Lista de Estudiantes, y Vucic ha sugerido que su partido podría boicotear la votación presidencial. De momento se desconoce qué otros candidatos se sumarán a la contienda.

La presidencia en Serbia es en gran medida ceremonial. Según la Constitución, el presidente comanda el ejército y tiene voz en política exterior, pero no cuenta con poderes ejecutivos. Sin embargo, durante su periodo en el cargo, Vucic concentró el poder en la presidencia, enfrentando acusaciones de gobierno autoritario. Vucic anunciaba con regularidad decisiones y políticas estatales importantes e incluso presidía sesiones del gobierno.

"Es hora de devolver la dignidad al cargo de presidente", afirmó Saicic, de 65 años. Sostuvo que Vucic se había excedido en sus atribuciones cuando estuvo en el puesto. Saicic prometió que "me ceñiré al mandato y explicaré públicamente mis decisiones".

El movimiento liderado por jóvenes ganó las elecciones en octubre tras encabezar dos años de protestas callejeras que comenzaron en respuesta al derrumbe de una marquesina en una estación de tren en el norte de Serbia, que mató a 16 personas. Muchos atribuyeron la tragedia a una presunta corrupción desbordada y a negligencias durante la renovación del edificio en Novi Sad.

Saicic, que enseña química orgánica en la Universidad de Belgrado, dijo sentirse orgulloso de que los estudiantes confiaran lo suficiente en él como para proponerlo como candidato presidencial.

"La última década estuvo marcada por el desmoronamiento del Estado de derecho, la corrupción y el discurso de odio", subrayó. "El régimen saliente todavía está intentando desintegrar nuestro Estado. Para evitarlo, necesitamos restaurar las instituciones".

Desde que perdió el poder, Vucic ha acusado a los ganadores de las elecciones de imponer un "terror revolucionario", aunque su gobierno aún está técnicamente al mando hasta que se forme uno nuevo. El cambio de poder ha provocado un aumento de las detenciones de funcionarios y policías sospechosos de abusar de sus cargos durante el gobierno de Vucic.

Los estudiantes han acusado a Vucic de corrupción generalizada y de controlar todos los niveles del poder durante su gobierno autoritario.

Los estudiantes señalaron que su lema para las elecciones presidenciales será "los estudiantes vuelven a ganar".

Saicic es miembro de la Academia de Artes y Científicos de Serbia. Estuvo entre los 250 candidatos que integraron la Lista de Estudiantes para la votación parlamentaria de octubre. Saicic ha respaldado públicamente las protestas estudiantiles durante los últimos dos años y con frecuencia ha hablado en concentraciones estudiantiles.