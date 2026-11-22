Buenos Aires, 22 noviembre (NA) -- El Gobierno de Javier Milei emitió un fuerte repudio este domingo a las amenazas e intimidaciones que lanzó el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán contra el diplomático argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato a asumir la Secretaría General de las Naciones Unidas el próximo año.

Mediante un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina instó a las autoridades iraníes a "poner fin de inmediato a toda amenaza o intimidación" que se dirija tanto contra Grossi como contra el personal de la agencia nuclear.

En el documento, la República Argentina reafirma su más enérgica condena a las amenazas e intimidaciones dirigidas al Director General del OIEA, Rafael Grossi, expresadas recientemente por un alto asesor del comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, en relación con sus responsabilidades al frente del organismo. Desde el Palacio San Martín se subrayó que el país "considera inadmisible cualquier amenaza contra un funcionario internacional por el cumplimiento de su mandato" y ratificó su "firme respaldo" a Grossi, defendiendo así la "independencia, imparcialidad e integridad del OIEA".

El origen del conflicto

La respuesta del Gobierno argentino se produjo tras las declaraciones de Mohammad Reza Naghdi, asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria, quien acusó a Grossi de actuar en favor de Israel y lanzó una advertencia directa: "Recibirá lo que se merece". Sin detallar el alcance de las posibles represalias, el dirigente iraní hizo hincapié en la falta de sujeción a leyes por parte del diplomático argentino.

Las amenazas surgieron pocos días después de que Grossi, en la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores del OIEA, solicitara a Teherán que restablezca la cooperación con los inspectores internacionales para verificar que su programa atómico es exclusivamente pacífico. "Necesitamos regresar a Irán. Esta situación de tantos meses sin información sobre el programa nuclear no es buena, ni para Estados Unidos ni para Irán, que no puede ofrecer garantías sobre la transparencia", había advertido el titular del organismo, quien también desaconsejó que el país asiático abandone el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP).

Desde junio de 2025, tras una serie de ataques de Israel y Estados Unidos a instalaciones nucleares iraníes, Teherán ha restringido el ingreso de inspectores del OIEA a los complejos dañados, permitiendo solo el acceso a la central de Bushehr, en el sur del país.

Escalada diplomática entre Buenos Aires y Teherán

Este episodio suma un nuevo conflicto a las tensas relaciones bilaterales, que se encuentran en uno de sus momentos más críticos. Recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán calificó a la Armada y a la Fuerza Aérea Argentina como "organizaciones terroristas", invocando el "principio de reciprocidad" y una ley interna sancionada en 2019. Esta medida fue una represalia a la decisión del Gobierno de Milei, que incluyó a los Guardianes de la Revolución iraníes en el registro de organizaciones terroristas, habilitando sanciones financieras y restricciones operativas contra el régimen islámico.