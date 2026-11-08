El G7 se reunirá en París para abordar ciberataques de grupos prorrusos

Buenos Aires, 8 de noviembre (NA) — Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 se reunirán este lunes y martes en París para debatir sobre los recientes ciberataques atribuidos a grupos prorrusos. La convocatoria se da tras el reclamo de Italia por una respuesta internacional coordinada ante el incremento de las amenazas informáticas.

Antonio Tajani, canciller de Italia, confirmó que Jean-Noël Barrot, su par francés, aceptó incluir este asunto en la agenda del encuentro, donde se reunirán representantes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.

La propuesta se originó luego de que Tajani denunciara la divulgación de sus datos personales en la conocida dark web, un sector de internet que opera con altos niveles de anonimato.

El canciller italiano vinculó las amenazas a grupos de piratas informáticos prorrusos, además del respaldo del Gobierno italiano a Ucrania. Sin embargo, aclaró que no tiene pruebas para atribuir directamente los ataques al Estado ruso.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, mostró su apoyo a Tajani y señaló a hackers prorrusos como responsables de la divulgación de información personal.

Tajani también advirtió sobre una serie de incidentes de "guerra híbrida" que han sido registrados en Europa y Sudamérica. En este sentido, enfatizó que las potencias del G7 deben considerar iniciativas conjuntas para enfrentar estas amenazas.

La reunión en París, programada para el 9 y 10 de noviembre bajo la presidencia francesa del grupo, también abordará la guerra en Ucrania, la situación en Medio Oriente y otras crisis internacionales.

Las autoridades italianas tienen como objetivo que este encuentro fortalezca la cooperación entre los países industrializados frente a los ataques informáticos y las amenazas a funcionarios e instituciones públicas.