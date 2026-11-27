Buenos Aires, 27 de noviembre (NA) -- El exministro de Economía de Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, se entregó el viernes ante la Justicia, tras la orden de detención emitida por el Ministerio Público en el marco de la misma causa que involucra al expresidente Santiago Peña y a exdirectivos del Banco Central del Paraguay (BCP) relacionada con el cierre de Ueno Bank.

Fernández Valdovinos, de 61 años, se presentó poco antes de las 13 en la sede de la Dirección Contra el Crimen Organizado, ubicada en Asunción. Las acusaciones en su contra incluyen administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado, asociación criminal y lavado de activos, según informaron los diarios ABC y Última Hora.

El equipo fiscal que lleva adelante la causa N° 92/2026 ha programado para mañana, sábado 28 de noviembre, a las 10:30, la audiencia indagatoria de Fernández Valdovinos, que se realizará en la sede de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.

El oficio que ordena su detención fue firmado por los fiscales Christian Manuel Benítez Cáceres, Silvia Margarita González Vester, Elena Fiore Franco, Laura Mercedes Giacummo Fernández, Ruth Karina Benítez Benítez y Marlene González de Ovelar.

Fernández Valdovinos se desempeñó como ministro de Economía hasta el 31 de marzo de este año, durante el gobierno de Peña, quien permanece detenido desde el 6 de noviembre pasado.

La orden de detención se basa en que "el 28 de julio de 2025, en su rol como ministro de Economía y Finanzas, Carlos Gustavo Fernández Valdovinos firmó la Resolución M. E. F. Nº 338/2025, autorizando a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a invertir G. 250.000.000.000 (equivalente a US$ 38.838.100) de la Caja Fiscal en certificados de depósito de ahorro de Ueno Bank SA".

Otro aspecto que complica al exministro es que "el 6 de agosto de 2026, ya fuera del Ministerio, continuó como consejero de Itaipú Binacional y los fondos previsionales seguían depositados en Ueno Bank SA, y Fernández Valdovinos firmó un contrato de consultoría estratégica con Grupo Vázquez SAE, representado por el banquero Federico Miguel Vázquez Villasanti".

De acuerdo con el documento de la Fiscalía, se le atribuye haber aceptado una promesa de retribución personal de Vázquez Villasanti a cambio de la autorización ministerial que permitió la colocación de los fondos en Ueno Bank SA. Este contrato de consultoría habría documentado las condiciones acordadas.

Hasta el momento, además de Fernández Valdovinos, en la causa de lesión de confianza y otros delitos se encuentran detenidos Santiago Peña, en Viñas Cue; el expresidente del Banco Central del Paraguay Carlos Dagoberto Carvallo Spalding y el exsuperintendente de Bancos Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, en la Agrupación Especializada.

También están procesados y encarcelados el exdirector del Banco Central del Paraguay Marco Aurelio González Maldonado; el exdirector Miguel Ángel Mora; el exdirector jurídico Aldo Javier Rodríguez González; y la exdirectora Liana Emilce Caballero Krause.

Otros implicados en esta causa son el hermano de Santiago Peña, Francisco Peña Palacios, quien se encuentra en prisión preventiva, y su esposa, Rocío Caballero Bosch, que cumple arresto domiciliario.