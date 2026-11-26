El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, le manifestó al presidente Donald Trump su deseo de que vuelva a reunirse con Javier Milei durante 2027 para seguir trabajando "juntos".

En medio de las turbulencias económicas que atraviesa la Argentina, Lamelas publicó este jueves en X que conversó anoche con Trump y afirmó: "Me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos. Tenemos mucho por hacer entre nuestros países".

"Esta noche conversé con el presidente Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, sobre la Argentina y el presidente Javier Milei", informó el diplomático a través de su cuenta en la red social X.

"De cara a 2027, me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos. Tenemos mucho por hacer entre nuestros países", agregó Lamelas.

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???????? Esta noche conversé con el presidente Trump @POTUS en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, sobre la Argentina y el presidente @JMilei. De cara a 2027, me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos. Tenemos mucho por hacer entre nuestros países. MAAGA ???????? — Peter Lamelas, MD, MBA (@pldocmd) November 26, 2026

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Las declaraciones del embajador se conocieron dos semanas después de que el vicepresidente estadounidense, James David Vance, suspendiera una gira por América Latina que contemplaba escalas en la Argentina, Colombia y Chile.

El viaje, que preveía la llegada de Vance a Buenos Aires a fines de noviembre, fue cancelado por razones de índole interna, luego de la derrota electoral republicana de principios de este mes.

Tras las últimas elecciones legislativas argentinas, Lamelas había ratificado el compromiso de la administración republicana con el Gobierno de Milei y había reivindicado los resultados de la alianza entre ambos países.

En aquella oportunidad, el representante diplomático sostuvo que la relación bilateral "ya está dando resultados concretos", entre los que mencionó "más inversiones, más trabajo argentino y más oportunidades para crecer".

De concretarse, el encuentro propuesto por Lamelas sería el noveno entre Milei y Trump desde que el mandatario argentino asumió la Presidencia, en diciembre de 2023.

La primera reunión se produjo en febrero de 2024, en Washington, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), mientras que en octubre de 2025 ambos mandatarios mantuvieron un encuentro en la Casa Blanca, en el contexto del acuerdo de intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares.

Los últimos encuentros tuvieron lugar en febrero y marzo de este año, en el marco de la primera reunión del Consejo de Paz y de una cumbre de mandatarios latinoamericanos convocada por Trump en Miami, respectivamente.