El Día de los Solteros en China muestra ventas decepcionantes en su gran festival de compras

FOTO: El Día de los Solteros, festival de compras en línea de China, registra cifras discretas de ventas

HONG KONG (AP) — Las primeras señales indican que el Día de los Solteros, el festival de compras en línea más importante de China, no logra atraer a consumidores preocupados, incluso con atractivas ofertas. Este evento, que se celebra el 11 de noviembre, se ha convertido en un termómetro de la economía del país.

De acuerdo con la plataforma de datos minoristas Syntun, hasta el 31 de octubre, las ventas acumuladas del festival de este año alcanzaban apenas 1 billón de yuanes (154.000 millones de dólares), una cifra que se asemeja a la del mismo periodo del año anterior. Aunque los minoristas han extendido la duración del festival para aumentar las ventas, el entusiasmo de los consumidores parece estar en declive.

El descenso de la confianza del consumidor se atribuye a diversos factores, incluido un prolongado estancamiento en el sector inmobiliario. Max Zenglein, economista sénior de The Conference Board, comentó: "El optimismo sobre una recuperación de la demanda interna se ha desvanecido".

En respuesta a la situación, gigantes del comercio electrónico como Alibaba han recurrido a la inteligencia artificial para incentivar a los compradores a gastar más. Este año, sus plataformas Taobao y Tmall se integraron con la IA Qwen, ofreciendo recomendaciones personalizadas a los consumidores.

Por primera vez, se introdujeron planes de tokens de IA en el Día de los Solteros, lo que generó cierto interés. En una transmisión en vivo, el conocido vendedor Li Jiaqi, apodado el "Rey del lápiz labial", reportó ventas equivalentes a 2 billones de tokens en tan solo media hora.

A pesar de un crecimiento económico general del 4,6% interanual entre enero y septiembre, el mercado interno se ha visto afectado. Los precios de la vivienda han caído un 20% desde el pico de 2021, lo que ha llevado a los consumidores a ser más cautelosos en sus gastos.

Consumidores como Gabby Liang, de 24 años, expresan su preocupación: "He estado comprando mucho menos en línea, especialmente en artículos no esenciales". Otros, como Kong Min de Beijing, también están reduciendo sus gastos en marcas de lujo.

El consumo en China enfrenta desafíos, y muchos compradores reportan una "fatiga de descuentos", ya que las ofertas están disponibles durante todo el año. Shaun Rein, director general de China Market Research Group, señala que los consumidores de clase media han perdido confianza en las promociones actuales.

A medida que las ventas de artículos de lujo y automóviles caen, el panorama se complica. En contraste, algunos sectores, como los productos de salud, están mostrando un desempeño más sólido.

Jacob Cooke, director ejecutivo de WPIC Marketing + Technologies, destaca que las ventas de productos relacionados con la salud están creciendo, a pesar de la disminución general del consumo. Sin embargo, la tendencia de "vivir la vida" está ganando terreno, alejando a los consumidores de compras extravagantes hacia necesidades más básicas.

Zenglein concluye que, aunque la economía de China sigue creciendo, hay una creciente divergencia en el consumo, con un ánimo general apagado pero con nichos de demanda más fuerte.