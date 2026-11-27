KAYAR, Senegal (AP) — Baye Coura Diop apenas sobrevivió a su primer intento de llegar a Europa desde Senegal en una embarcación pesquera de madera. La abarrotada piragua perdió el rumbo y pasó 15 días a la deriva, con nada más que agua de mar para beber, relató.

En su segundo y tercer intento, estuvo a punto de ser detenido por las autoridades senegalesas. Aun así, está decidido a intentarlo de nuevo y ya le pagó al traficante, mientras espera su luz verde para partir. "La mitad de mis amigos está en Europa", afirmó Diop, de 23 años, sentado en una playa rodeada de redes vacías y piraguas abandonadas por dueños que se han ido a España. "La pesca ya no funciona. Aquí no hay nada que hacer".

Pese a los millones de dólares que Europa ha gastado para reducir el número de salidas desde Africa occidental, Diop y muchas otras personas piensan que irse es su única opción para encontrar trabajo y construir una vida mejor.

Las vías legales hacia Europa están, en gran medida, fuera del alcance de los africanos occidentales comunes, que enfrentan algunas de las tasas de rechazo de visados más altas del mundo, estrictos requisitos de documentación y controles invasivos. Cada año, miles de ellos intentan cruzar el Atlántico en frágiles barcos pesqueros, por una ruta tan peligrosa que ha sido apodada "Barcelona o morir".

Más de 29.000 personas, en su mayoría de Senegal y Gambia, han llegado este año a las Islas Canarias de España, según las autoridades de ese país. Una cifra récord de 16.000 arribó solo en noviembre, tres veces el número registrado en la primera mitad del año.

El aumento de llegadas se ha convertido en munición política en la campaña de cara a las elecciones generales de España, que tendrán lugar el domingo. El líder del conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato de extrema derecha de Vox, Santiago Abascal, han señalado con frecuencia las embarcaciones de migrantes como prueba del fracaso de las políticas migratorias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Las llegadas suponen un fuerte incremento respecto del año pasado, cuando 17.000 personas llegaron a las islas mientras las autoridades senegalesas intensificaban la vigilancia financiada por Europa, reduciendo las salidas. A principios de esta semana, la marina senegalesa informó sobre la intercepción, en un solo día, de cinco piraguas que transportaban a un total de 974 personas.

Pero la vigilancia no basta para disuadir a jóvenes desesperados, dijeron pescadores. En las últimas semanas, varias piraguas han salido de Kayar al amparo de la oscuridad, aprovechando condiciones favorables antes de que el invierno provoque mares más agitados.

Alrededor del 75% de los senegaleses tiene menos de 35 años, y la mayoría está desempleada o trabaja en el sector informal sin seguridad financiera. Senegal lidia con una pesada carga de deuda pública, un fuerte aumento del costo de vida y pobreza generalizada. La atención médica es cara y cada persona la paga de su propio bolsillo.

Kayar, el pueblo pesquero de Diop, es uno de los principales puntos de salida hacia Europa. La pesca es un elemento central para la economía de Senegal: representa el 3% del PIB y sostiene alrededor de 50.000 empleos directos y 500.000 indirectos, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Pero la industria pesquera resulta afectada por el cambio climático y por la competencia de arrastreros industriales extranjeros, en su mayoría de China, Rusia y Turquía, que operan en aguas senegalesas.

Empresas europeas también han contribuido a la sobrepesca por la demanda de harina y aceite de pescado, así como por vacíos regulatorios: grupos ambientalistas documentaron la práctica de registrar embarcaciones con banderas de terceros países para eludir las normas.

"Son los barcos industriales: el gobierno les permitió pescar, pero no respetan los límites y vienen a donde se supone que deben pescar las pequeñas piraguas", afirmó Ngagne Cisse, secretario general de la asociación de migrantes retornados. "Esto ocurre desde hace mucho tiempo, y ahora vemos las consecuencias".

Cisse, de 42 años, señaló que los pescadores se ganaban bien la vida cuando él era joven. Fue de los primeros en llegar a España en una piragua en 2006, pero fue deportado de regreso a Senegal. Desde entonces, las condiciones para los pescadores han empeorado.

"Ya no queda más pescado para nosotros", afirmó.

El presidente Bassirou Diomaye Faye fue elegido en 2024 con la promesa de mejorar el nivel de vida de los senegaleses comunes, incluso revisando los permisos de pesca para empresas extranjeras. Pero los pescadores dicen que nada ha cambiado.

"Las nuevas autoridades dijeron que pondrían fin a esto. Eso era lo que esperábamos, pero desde entonces no hemos visto nada", afirmó Cisse. "Si emigras, es porque te has quedado sin opciones".

Se desconoce cuántas personas han muerto intentando llegar a Europa a través del Atlántico. Entre 2022 y 2025, las muertes y desapariciones aumentaron un 95% en esta ruta. La Organización Internacional para las Migraciones ha registrado más de 6.500 decesos desde 2020, pero muchas personas piensan que esa cifra es solo una fracción del total real. Muchos naufragios no quedan documentados, sin dejar rastro de quienes iban a bordo.

Caminando Fronteras, una organización española de derechos de los migrantes, documentó la desaparición o muerte de más de 26.000 personas desde 2020.

Entre los desaparecidos está el esposo de Falla Dionne, de 24 años. Él se fue de casa en julio de 2022, diciéndole que iba a Mauritania por trabajo. Su hijo tenía apenas tres meses. Una semana después, sus suegros le dijeron que él había abordado una piragua con destino a España. Desde entonces, no ha vuelto a saber de él.

"Al principio fue muy difícil, lo extrañaba mucho", contó Dionne, entre lágrimas. "Pero últimamente he empezado a salir adelante".

Aseguró que no culpa a su esposo por haberse ido, aunque le rompió el corazón.

Pese a la desaparición de su esposo, ella se prepara para hacer el mismo viaje. Ha ahorrado lo suficiente para pagarle a un traficante y espera el momento adecuado para partir. Planea dejar a su hijo con su abuela, quien ha sido su principal cuidadora desde que el esposo de Dionne desapareció y ella empezó a trabajar en un salón de peluquería.

Aunque la ruta atlántica hacia Europa puede ser mortal, las posibles recompensas económicas siguen siendo un poderoso atractivo. Las familias con parientes en España pueden permitirse renovar su casa o construir una nueva, y pagar atención médica cuando alguien enferma gravemente.

Diop, un pescador de 23 años, vive en la casa de su madre con 20 familiares. Él y su hermano mayor han intentado migrar tres veces a lo largo de los años, pagando unos 400.000 francos CFA (669 dólares) por cada intento.

"Mi futuro no está en Senegal, porque el trabajo es duro. Trabajas mucho para ganar muy poco", afirmó. "Cuando quieres ayudar a tu familia, tienes que trabajar muchísimo para ganar una cantidad importante".

"Sinceramente, ni siquiera es fácil pensar en casarse porque se necesita dinero. Entonces, ¿mi futuro? Bueno, ya estoy mirando hacia España", añadió.

La madre de Diop, Sally Ndiaye, dijo que teme despertarse cada mañana, con miedo de que alguno de sus hijos se haya ido. Sin embargo, financió sus intentos anteriores con préstamos comunitarios. Desde su ventana, puede ver que se construye una casa nueva al lado, pagada por su cuñado, que logró llegar a España.

"La vida aquí es muy difícil", dijo. "Ya no intento impedir que se vaya. Le pido a Dios que lo guíe en paz… para que podamos ayudarnos unos a otros. Es la pobreza lo que impulsa esto: por compasión hacia sus padres, quieren ayudarlos, y por eso los jóvenes arriesgan la vida".