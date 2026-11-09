El CNA de Sudáfrica se mantiene como partido principal en elecciones locales a pesar de la caída de apoyo
A pesar de una notable disminución en el respaldo popular, el CNA se posicionó como el partido más votado en las elecciones de 2026, según datos de la Comisión Electoral.
FOTO: Cyril Ramaphosa
Buenos Aires, 9 noviembre (NA-Xinhua) — El gobernante Congreso Nacional Africano (CNA) de Sudáfrica ha logrado conservar su estatus como el principal partido político del país en las recientes elecciones de gobiernos locales de 2026, aunque ha experimentado una notable disminución en el apoyo de los votantes.
Los resultados publicados por la Comisión Electoral de Sudáfrica indicaron que el CNA, bajo la dirección del presidente Cyril Ramaphosa, obtuvo el 30,76% de los votos a nivel nacional, lo que representa una caída de más de 14 puntos porcentuales en comparación con las elecciones locales anteriores, que se llevaron a cabo en 2021.
La Alianza Democrática (AD), principal competidor del CNA, obtuvo el 24,64% de los votos, según los datos que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas.
Por su parte, el partido uMkhonto weSizwe (MK), liderado por el expresidente Jacob Zuma, logró un 9,76% en su debut en elecciones de gobiernos locales.
Estos resultados reflejan un cambio en el equilibrio de fuerzas políticas en el país. El CNA ha mantenido su control en varios de sus tradicionales bastiones, pero la AD ha conseguido avances significativos en importantes centros urbanos, especialmente en Gauteng.
El partido MK ha emergido como un actor político relevante en KwaZulu-Natal, donde recibió un apoyo considerable.
En las disputadas contiendas de las ocho municipalidades metropolitanas de Sudáfrica, el CNA logró mantener su dominio en Buffalo City y Mangaung, mientras que la AD se consolidó como el partido más votado en Ciudad del Cabo, Johannesburgo, Tshwane, Ekurhuleni y Nelson Mandela Bay.
El partido MK se posicionó como el más votado en eThekwini, que incluye la ciudad costera de Durban.
Lectura rápida
¿Qué partido ganó las elecciones locales en Sudáfrica?
El CNA se mantuvo como el principal partido en las elecciones locales de 2026.
¿Cuánto apoyo recibió el CNA?
El CNA obtuvo el 30,76% de los votos, una caída de más de 14 puntos en comparación con 2021.
¿Quién es el principal rival del CNA?
La Alianza Democrática (AD) es el principal competidor, logrando el 24,64% de los votos.
¿Qué partido debutó en estas elecciones?
El partido uMkhonto weSizwe (MK) participó por primera vez, obteniendo el 9,76% de los votos.
¿Dónde mantuvo el CNA su dominio?
El CNA mantuvo su control en Buffalo City y Mangaung, mientras que la AD ganó en varias ciudades importantes.
[Fuente: Noticias Argentinas]