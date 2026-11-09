El CNA de Sudáfrica se mantiene como partido principal en elecciones locales a pesar de la caída de apoyo

Buenos Aires, 9 noviembre (NA-Xinhua) — El gobernante Congreso Nacional Africano (CNA) de Sudáfrica ha logrado conservar su estatus como el principal partido político del país en las recientes elecciones de gobiernos locales de 2026, aunque ha experimentado una notable disminución en el apoyo de los votantes.

Los resultados publicados por la Comisión Electoral de Sudáfrica indicaron que el CNA, bajo la dirección del presidente Cyril Ramaphosa, obtuvo el 30,76% de los votos a nivel nacional, lo que representa una caída de más de 14 puntos porcentuales en comparación con las elecciones locales anteriores, que se llevaron a cabo en 2021.

La Alianza Democrática (AD), principal competidor del CNA, obtuvo el 24,64% de los votos, según los datos que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, el partido uMkhonto weSizwe (MK), liderado por el expresidente Jacob Zuma, logró un 9,76% en su debut en elecciones de gobiernos locales.

Estos resultados reflejan un cambio en el equilibrio de fuerzas políticas en el país. El CNA ha mantenido su control en varios de sus tradicionales bastiones, pero la AD ha conseguido avances significativos en importantes centros urbanos, especialmente en Gauteng.

El partido MK ha emergido como un actor político relevante en KwaZulu-Natal, donde recibió un apoyo considerable.

En las disputadas contiendas de las ocho municipalidades metropolitanas de Sudáfrica, el CNA logró mantener su dominio en Buffalo City y Mangaung, mientras que la AD se consolidó como el partido más votado en Ciudad del Cabo, Johannesburgo, Tshwane, Ekurhuleni y Nelson Mandela Bay.

El partido MK se posicionó como el más votado en eThekwini, que incluye la ciudad costera de Durban.