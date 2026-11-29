FOTO: Las cifras de muertos por ébola sigue aumentando y ya supera los 6000 fallecidos en el Congo

Buenos Aires, 29 noviembre (NA) – El brote de ébola en la República Democrática del Congo ha superado los 6.000 muertos, alcanzando un total de 6.025 fallecidos entre 12.254 casos confirmados, según el boletín emitido por el Instituto Nacional de Salud Pública congoleño con datos hasta el 27 de noviembre.

En el último día reportado, las autoridades notificaron 78 nuevos casos y 47 muertes. La región de Kivu del Norte reportó 43 de los nuevos diagnósticos, seguida por Ituri con 32, y Alto Uele con tres. La tasa de letalidad acumulada entre los casos confirmados se sitúa en el 49,2%.

"Ituri sigue siendo el epicentro de la epidemia", indicó el instituto en su boletín. Esta provincia, ubicada en el este del país, ha acumulado el 67,1% de los casos confirmados desde que se declaró el brote el 15 de mayo.

Hasta la fecha, la epidemia ha afectado a 69 zonas sanitarias en ocho provincias.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, decidió el 18 de noviembre mantener la emergencia de salud pública de importancia internacional.

La OMS ha señalado que la inseguridad en las zonas afectadas representa el principal obstáculo para una respuesta sanitaria efectiva.