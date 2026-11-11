El brote de ébola en Congo alcanza más de 11.000 infectados y sigue en aumento

FOTO: El brote de ébola en Congo supera los 11.000 casos mientras la enfermedad sigue propagándose

BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — Los casos de ébola en la República Democrática del Congo han superado la alarmante cifra de 11.000, marcando un nuevo hito que resalta la seriedad del brote actual.

Los datos más recientes proporcionados por el Ministerio de Salud indican que hasta el miércoles, se han registrado 11.042 personas infectadas con este virus mortal, que ha cobrado la vida de 5.387 individuos, lo que representa casi la mitad de los contagiados, en lo que se considera el brote más letal del país.

Desde la declaración del brote a mediados de mayo, las autoridades congoleñas han enfrentado enormes desafíos para contener su propagación. Entre los factores que complican la situación se encuentran los conflictos internos y una crisis en el sistema de salud, que han dificultado la respuesta efectiva a la emergencia sanitaria.

El virus de Bundibugyo, causante de este brote, no cuenta con una vacuna ni un tratamiento conocidos, lo que ha permitido que la enfermedad se expanda a ocho de las 26 provincias del país.