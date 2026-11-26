Buenos Aires, 26 de noviembre (NA/Xinhua) -- El líder de la oposición israelí, Gadi Eisenkot, ha logrado establecer un acuerdo preliminar de coalición con el partido de izquierda Los Demócratas, superando así una disputa que había dificultado sus esfuerzos para reemplazar al primer ministro Benjamin Netanyahu tras la reciente elección que no arrojó un resultado concluyente. Sin embargo, Eisenkot aún se encuentra lejos de conseguir la mayoría parlamentaria necesaria.

El partido Yashar, dirigido por Eisenkot, y Los Demócratas emitieron un comunicado conjunto donde confirmaron que sus líderes acordaron los términos para avanzar hacia un acuerdo de coalición.

Como parte del pacto, Los Demócratas recibirán cuatro carteras: Seguridad Pública, Trabajo y Bienestar, Comunicaciones, y Cultura y Deportes, además de posiciones clave dentro del parlamento.

El acuerdo también contempla un compromiso para anular la reforma judicial impulsada por Netanyahu y salvaguardar la independencia del poder judicial.

Yashar ya ha concretado un acuerdo con Yisrael Beytenu, partido liderado por Avigdor Liberman, mientras que las negociaciones continúan con B'Yachad, de Naftali Bennett, y se llevan a cabo conversaciones informales con United Torah Judaism, según lo informado por Times of Israel.

Actualmente, Eisenkot y sus aliados controlan 48 de los 120 escaños de la Knesset —incluidos los ocho de Los Demócratas—, lo que lo obliga a buscar más apoyos para alcanzar la mayoría de 61 escaños.

"Hago un llamado a todos los partidos para que se sumen lo antes posible para concretar acuerdos y firmarlos, formar un Gobierno y dirigir a Israel hacia un nuevo rumbo. Esta es nuestra misión de vida", expresó en X el líder de Los Demócratas, Yair Golan.

"Prometimos al pueblo reemplazar a Netanyahu y defender la democracia. Y esto es lo que haremos", afirmó.

Esta iniciativa se produce tras un acuerdo con el partido de derecha Israel es Nuestro Hogar, liderado por Avigdor Lieberman.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha encargado a Eisenkot la formación de un nuevo Gobierno, luego de que las elecciones del 27 de octubre no lograran otorgar una mayoría parlamentaria ni al bloque de Eisenkot ni al de Netanyahu. Eisenkot tiene plazo hasta el 6 de diciembre para formar Gobierno, aunque puede solicitar una extensión de 14 días.