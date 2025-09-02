Ecuador y Corea del Sur firman acuerdo comercial: 98% de productos ecuatorianos tendrán arancel cero

QUITO (AP) — Ecuador suscribió el martes un acuerdo comercial con Corea del Sur que permitió el ingreso a ese mercado asiático del 98,8% de su oferta exportable con arancel cero, poniéndolo a la par de sus competidores regionales que ya contaban con esas exenciones.

El acuerdo firmado en Seúl tras dos años de negociaciones —que abrió las puertas a un mercado de 51 millones de consumidores— debe ser ratificado por los Congresos de ambos países para entrar en vigor, lo que se estima sucederá a inicios de 2026.

Para el gobierno ecuatoriano el acuerdo es un hito comercial que abrió espacio a productos de exportación tradicionales como el camarón, cacao, café y banano —actualmente con aranceles de hasta el 30% en ese mercado asiático— y nuevas ofertas como arándanos, piña y papa congelada, entre otros.

Esos mismos productos se vieron afectados por la imposición de aranceles del 15% para el ingreso a Estados Unidos, uno de los principales socios comerciales de Ecuador. Las autoridades negociaron una reducción de esos impuestos.

Daniel Legarda, exministro de Producción, comentó a The Associated Press que el acuerdo con Corea del Sur “se volvió más relevante” por el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos “que probablemente seguirán existiendo”.

A ello se sumó que los principales competidores de la región como Perú y Colombia, además de los del Pacífico Sur, ya contaban con un acuerdo comercial con ese país asiático, señaló Legarda.

Durante años la balanza comercial entre Ecuador y Corea del Sur ha sido desfavorable para el país andino, que en 2024 exportó 143 millones de dólares e importó 214 millones, según la Federación Ecuatoriana de Exportación.

Este fue el segundo acuerdo comercial con un país asiático luego del suscrito con China en 2024 y el decimocuarto vigente con varios países alrededor del mundo, principalmente en el continente americano, de acuerdo con información del Ministerio de Comercio Exterior ecuatoriano. Resta por ratificarse el tratado alcanzado con Canadá a inicios de año.