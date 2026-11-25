Dos oficiales navales libios perdieron la vida a raíz de un ataque con drones ucranianos dirigido a un buque de guerra ruso en Libia, lo que marca un cambio en el conflicto a miles de kilómetros de las líneas de combate entre Rusia y Ucrania. Las autoridades locales informaron que los oficiales fallecieron el martes debido a las heridas sufridas en el ataque que tuvo lugar el domingo en la Base Naval de Bengasi, según el comunicado del autodenominado Ejército Nacional Libio (ENL).

El ENL, liderado por el general Jalifa Hifter, es la facción más poderosa en Libia, un país que ha enfrentado años de conflicto civil y desorden. Este grupo controla gran parte del este y el sur de la nación y mantiene lazos estrechos con Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, declaró que las fuerzas de Kiev utilizaron siete drones en la operación del domingo, que impactaron en la corbeta de la marina rusa, la cual había llegado a la base para reabastecimiento.

Por otro lado, en Gaza, continuaron los ataques aéreos israelíes. Un ataque nocturno en el campamento de refugiados de Shati dejó cuatro muertos y seis heridos. Entre las víctimas se encontraba Mohammed Majid Abu al-Ouf, un alto funcionario de seguridad interna, junto a su esposa e hijas adolescentes, según informaron funcionarios del Ministerio de Salud, que está vinculado al gobierno de Hamás.

El ejército israelí justificó el ataque afirmando que estaba dirigido a un insurgente de Hamás que formaba parte de los servicios de seguridad interna. Esta ofensiva se produce tras varios bombardeos en la región, que han dejado al menos nueve muertos en las últimas 48 horas, incluyendo a otro alto funcionario de seguridad. Desde que se reanudaron los ataques tras el alto el fuego en octubre de 2025, más de 1.658 palestinos han muerto, según informes del Ministerio de Salud.

Las estadísticas del conflicto indican que el número total de muertes en la guerra ha superado las 74.700, de acuerdo con el mismo ministerio. Aunque las cifras son consideradas generalmente fiables por las agencias de la ONU y expertos independientes, no se especifica si se trata de civiles o combatientes.