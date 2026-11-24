Buenos Aires, 24 noviembre (NA -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logró obtener hasta 15 millones de dólares gracias a sus inversiones en acciones de Nvidia, luego de que el valor de las acciones del fabricante de chips se incrementara notablemente tras el inesperado regreso de Jensen Huang como director ejecutivo de la compañía.

Huang, quien cofundó Nvidia en 1993, había sido destituido por la junta directiva tras ser acusado de mantener tres relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una supuesta espía china y otras dos con empleadas de la empresa. Sin embargo, la junta decidió readmitirlo tras la intervención de Trump.

"Hablé con ellos, por decirlo de alguna manera", expresó Trump en una entrevista con CNBC. "Y los convencí… Cerré el trato".

Los registros financieros del presidente ante la Oficina de Ética Gubernamental sugieren que podría haber poseído hasta 370.000 acciones de Nvidia al 30 de septiembre, de acuerdo con información publicada inicialmente por el Financial Times y citada por The Guardian.

El lunes, las acciones de Nvidia experimentaron un aumento del 31,5%, lo que incrementó el valor total de la empresa en aproximadamente 950.000 millones de dólares. Huang fue recibido en la sede central de Nvidia en Santa Clara, California, como un héroe, con empleados vitoreando su nombre.

Un análisis de la BBC sobre las declaraciones financieras de Trump de los últimos dos años revela que ha adquirido acciones de Nvidia por un monto que oscila entre 23 y 86 millones de dólares. Desde su regreso a la presidencia, también ha vendido parte de su participación en la empresa, generando entre 3,5 y 10,2 millones de dólares, según sus reportes gubernamentales.

El inesperado y polémico regreso de Huang al mando de Nvidia, en un momento crítico para el auge global de la inteligencia artificial, provocó un notable repunte en los mercados bursátiles de Asia-Pacífico el martes.

Las bolsas de Taiwán, Corea del Sur, Japón y Australia mostraron un fuerte crecimiento, impulsadas por el renacer del sector de la inteligencia artificial tras un periodo de inestabilidad. El índice TW50 de Taiwán subió un 9,5%, mientras que el índice Kospi de Corea del Sur avanzó un 6,5%, gracias a los fabricantes de chips como SK Hynix y Samsung Electronics. El Nikkei de Japón ganó casi un 4%.

En contraste, los mercados bursátiles estadounidenses abrieron en baja: el S&P 500 cayó un 0,4% y el Nasdaq, que tiene un alto componente tecnológico, un 1,8%. Las acciones de Nvidia disminuyeron un 6% al inicio de la sesión. Por su parte, Anthropic, la empresa de inteligencia artificial que realizó su salida a bolsa la semana pasada, vio caer sus acciones un 8,3% al comienzo de la jornada, situándose en 80,34 dólares, por debajo del precio de salida a bolsa de 83 dólares.

Este comportamiento del mercado se produjo tras un ascenso en Wall Street el lunes. Las acciones del sector de IA han mostrado grandes oscilaciones en meses recientes, en medio de preocupaciones sobre los altos niveles de deuda que enfrentan para financiar el desarrollo de infraestructura de IA y la posibilidad de regulaciones más estrictas en Estados Unidos tras la victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato.

Rubén Gallego, senador demócrata por Arizona, expresó en X: "Necesitamos investigar qué posiciones bursátiles se tomaron antes del anuncio. Esta Casa Blanca es la más corrupta de la historia". Posteriormente agregó: "Trump podría haber iniciado el estallido de la burbuja de la IA".

Roger Lee, director de estrategia de renta variable del banco de inversión Cavendish, comentó: "Dado el papel crucial de Nvidia en la inversión en IA, las repercusiones del regreso de Huang podrían ser significativas. Siguiendo la línea de la crisis financiera global, ¿son algunos directores ejecutivos de empresas tecnológicas tan esenciales para el futuro de la IA que no pueden ser despedidos?".

Las preocupaciones sobre el financiamiento necesario y la futura monetización persisten, y la dependencia de Huang para el éxito de la IA podría aumentar esas inquietudes, especialmente considerando que Anthropic cayó a pesar del repunte del mercado el día anterior.

Economistas señalaron que el regreso de Huang podría incrementar las probabilidades de que la Reserva Federal de Estados Unidos suba las tasas de interés, al tiempo que reduce la posibilidad de un estallido inminente de la burbuja de la IA.

Jim Reid, de Deutsche Bank, indicó: "Al disminuir los temores sobre una desaceleración de la IA, los mercados adoptan nuevamente una postura más restrictiva para la Reserva Federal en los próximos meses".

"Así que, para la próxima reunión de diciembre, los mercados vuelven a descontar por completo una subida de 25 puntos básicos", concluyó.