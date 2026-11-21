El Gobierno de Dinamarca ha anunciado la expulsión inminente del agregado de defensa de la embajada rusa, tras acusar a Rusia de un presunto intento de asesinato de un rapero ucraniano en Copenhague.

El país escandinavo también planea suspender la concesión de visas no esenciales para los ciudadanos rusos en el espacio europeo de libre circulación Schengen.

"Hemos iniciado gestiones a nivel europeo para endurecer aún más las normas que regulan el acceso de los ciudadanos rusos a Europa", declaró el ministro danés de Relaciones Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, en una conferencia con la prensa local.

El funcionario convocó al embajador ruso para informarle sobre la decisión de expulsar al agregado militar en un plazo de siete días. "Decimos las cosas muy claramente: les desenmascaramos", añadió.

Rusia es señalada por intentar asesinar a un rapero ucraniano en Dinamarca. "La respuesta más fuerte que Dinamarca puede dar es no temblar y apoyar a Ucrania. Y tenemos la firme intención de seguir respaldando a Kiev", enfatizó.

Los servicios de inteligencia daneses (PET) revelaron que sospechan que Rusia planeó el asesinato de un rapero ucraniano, quien es acusado por Moscú de estar involucrado en una operación de contrabando de drones que se destinarían a un ataque ucraniano.

Los hechos se remontan al 25 de septiembre. Según informes de la prensa danesa, el rapero en cuestión es Kyivstoner, de nacionalidad ucraniana y estadounidense.

Este viernes, dos personas han sido acusadas de intento de asesinato y de haber colaborado con un servicio de inteligencia extranjero en Dinamarca. Estas personas están vinculadas a la banda Loyal to Familia (LTF), la cual fue prohibida en 2021.