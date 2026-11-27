Buenos Aires, 27 de noviembre (NA) -- La Guardia Civil española detuvo al excandidato presidencial colombiano y exgobernador de Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, en un puesto policial de la isla de Lanzarote (Tenerife), archipiélago de Canarias, por un caso de supuesta violencia sexual contra una niña que investiga la Fiscalía General en Colombia.

La detención se conoció este viernes en la mañana, cuando fueron notificadas las autoridades colombianas de que se hizo efectiva la circular roja de Interpol. En los estrados judiciales tiene varias denuncias en contra, pero la que lo llevó a ser detenido por la Guardia Civil Española fue presentada el 2 de julio de este año, fecha en la que él ya se había ido de Colombia, reportaron el diario El Espectador y Noticias Caracol.

Caicedo fue rector de la Universidad del Magdalena, alcalde de Santa Marta, y precandidato a la Presidencia de Colombia a través de su movimiento Fuerza Ciudadana.

Según detalló el ente investigador, los hechos que se le atribuyen a Caicedo fueron denunciados el pasado 2 de julio. Para esa misma fecha, el exgobernador habría salido del país.

"El 23 de julio, en virtud del fuero que investía al señor Caicedo Omar, el caso fue asignado al fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien dispuso de un plan metodológico y de varias actividades de policía judicial que han permitido obtener elementos materiales probatorios que darían cuenta de la posible responsabilidad del exgobernador en las conductas que se le endilgan", señaló la Fiscalía.

A Caicedo lo siguen varios procesos en la justicia, uno de ellos tiene que ver con un caso de presunto abuso sexual contra una niña de ocho años, que habría ocurrido en 2023. Esa investigación está en manos de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, pues para el momento en que habrían ocurrido los hechos, Caicedo era gobernador.

La denuncia, que fue presentada por la madre de la menor en junio de este año, señala que su relación con el también exalcalde de Santa Marta se originó por motivos profesionales. En el documento, la denunciante asegura que uno de los episodios más graves ocurrió el 17 de julio de 2023, donde el acusado habría cometido el abuso sexual contra la niña.

A través de un comunicado público, emitido el 20 de julio, Caicedo sostuvo que "esta nueva endilgación carece de sustento y constituye un nuevo intento de condena mediática. No conozco el contenido de las supuestas denuncias, no he sido notificado de actuación alguna y, en consecuencia, rechazo de manera categórica cualquier imputación que se pretenda hacer en mi contra. Nadie puede ser condenado en los medios de comunicación antes de ejercer plenamente su derecho de defensa".

Su salida del país coincidió, además, con unos días antes de que la Jueza Novena Penal del Circuito de Bogotá lo condenara en primera instancia por corrupción a la salud, específicamente por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.