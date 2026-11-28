FOTO: Detienen en Bolivia a un exjefe policial antidrogas por vínculos con el narcotráfico uruguayo.

Buenos Aires, 28 noviembre (NA) - El exjefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia, Ángel Morales, fue detenido en la ciudad de Santa Cruz en el marco de una investigación que lo vincula con el cobro de dinero proveniente del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, según confirmó la Fiscalía del país vecino.

La aprehensión de Morales se concretó el viernes por la noche tras su declaración ante el Ministerio Público, en el contexto de un caso que investiga el delito de "concusión", según lo indicado por la fiscal a cargo del asunto, Ana Luisa Heredia.

La pesquisa en contra del exjefe policial, quien estuvo al frente de la Felcn entre fines de julio de 2025 y noviembre de ese mismo año, se inició tras el testimonio de un ciudadano venezolano que forma parte del equipo de seguridad de Marset en Bolivia.

A pesar de que el exfuncionario negó las acusaciones durante su indagatoria, la fiscalía aseguró que hay suficientes pruebas que serán presentadas ante la justicia para determinar su situación procesal, mientras permanece detenido en las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc).

La declaración del custodio, clave para la detención

La captura de Morales se desencadenó por la declaración de un supuesto custodio de Marset, quien también denunció que el exfiscal general Roger Mariaca recibía pagos mensuales a cambio de brindar protección e información sobre operativos policiales destinados a capturar al narcotraficante, quien fue arrestado en marzo y extraditado a Estados Unidos.

Mariaca se encuentra encarcelado desde fines de septiembre, tras ser destituido e imputado por el Gobierno boliviano por liderar una estructura criminal vinculada al narcoterrorismo y a la red de protección de Marset.

Por su parte, la fiscal Heredia confirmó que la investigación también involucra a la abogada y operadora política Nadia Beller, expareja del consultor político argentino Fernando Cerimedo, quien fue identificada por el testigo venezolano como la supuesta intermediaria entre la organización de Marset y Mariaca.

Beller, quien ha rechazado las acusaciones a través de sus redes sociales, se encuentra asilada en México desde hace dos semanas tras haber denunciado acoso estatal en Bolivia por sus denuncias contra Cerimedo, quien está preso en ese país desde agosto por tentativa de feminicidio y enriquecimiento ilícito.