Detienen a líder comunista en Taiwán por presunto financiamiento electoral de China

TAIPÉI, Taiwán (AP) — Las autoridades de Taiwán han detenido al líder del Partido Popular Comunista de Taiwán, acusado de presentarse como candidato a jefe de barrio bajo la dirección y el patrocinio del Partido Comunista de China, según informaron medios locales el domingo.

Las elecciones para alcaldes y jefes de áreas locales en Taiwán se llevarán a cabo el 28 de noviembre. Aunque estas contiendas se enfocan en temas cotidianos, los resultados pueden servir como un barómetro de la popularidad del Partido Progresista Democrático, que actualmente gobierna el país bajo la dirección del presidente Lai Ching-te, en el contexto de las elecciones presidenciales de 2028.

Una investigación preliminar reveló que el presidente del Partido Popular Comunista de Taiwán, Lin Te-wang, también había instruido a otro miembro del partido para que se postulara como candidato a jefe en otra área, según lo indicado por la fiscalía en un comunicado publicado el domingo por la Agencia Central de Noticias de Taiwán.

Los fiscales alegaron que Lin intentó comprar votos al reclutar a votantes para viajar a China continental, donde habrían recibido hospitalidad, según reportes.

A pesar de que el partido de Lin no tiene una gran influencia en la isla democrática, esta no es su primera dificultad legal por sus supuestos vínculos con China. Él y otro dirigente del partido habían enfrentado cargos por infiltración china e intento de influir en las elecciones, aunque fueron declarados no culpables en 2025, según el Taipei Times.

La Agencia Central de Noticias de Taiwán informó que los fiscales recibieron información de inteligencia sobre injerencia extranjera en las elecciones, citando a 14 personas y a nueve testigos. Tras los interrogatorios, los abogados del gobierno sospecharon firmemente que Lin y el otro miembro del partido habían cometido un delito y temían que pudieran huir o destruir pruebas, lo que llevó a presentar solicitudes ante los tribunales locales para su detención y prohibir que otros los visitaran.

Los tribunales fallaron a favor de la fiscalía en el caso de Lin, aunque dejaron en libertad al otro miembro bajo fianza de 50.000 dólares taiwaneses (1.525 dólares), según la agencia de noticias. Además, las otras personas citadas fueron liberadas durante la investigación.

La Oficina china de Asuntos de Taiwán no ofreció comentarios de inmediato.

Beijing considera a Taiwán una provincia separatista que debe ser recuperada por la fuerza si es necesario, y las acusaciones de injerencia china son frecuentes en los procesos electorales taiwaneses.

China y Taiwán han tenido gobiernos separados desde 1949, cuando el Partido Comunista de China tomó el poder en Beijing tras una guerra civil. Las fuerzas derrotadas del Partido Nacionalista se refugiaron en Taiwán, que posteriormente transitó de la ley marcial a una democracia multipartidista.