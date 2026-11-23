SEÚL, Corea del Sur (AP) — Hasta que huyó de Corea del Norte hace tres años, Kim Yumi sentía una profunda frustración cada vez que la televisión estatal mostraba al gobernante Kim Jong Un junto a su hija pequeña. El mensaje, pensaba ella, era claro y preocupante: el país preparaba el terreno para una eventual transferencia hereditaria del poder. Cuestionar públicamente el control del poder por parte de la dinastía Kim significaría una grave persecución. Ya de por sí indignada por las restricciones draconianas impuestas durante la pandemia de COVID-19 que arruinaron el negocio pesquero de su familia, Kim Yumi desertó por mar a Corea del Sur junto con su familia.

"Mi esposo y yo no queríamos que nuestros hijos vivieran bajo la cuarta generación de una dictadura. Como padres, pensamos que lo mejor que podíamos hacer por nuestros hijos era brindarles libertad", expresó Kim Yumi, de 32 años, quien ahora reside en Seúl. Corea del Norte no tolera la disidencia y castiga severamente cualquier intento de irse del país. Fundada en 1948, la nación es una república socialista de nombre, pero en realidad es una dinastía autoritaria en la que tres generaciones de la familia Kim han gobernado de forma sucesiva. No se sabe que hubiese ninguna resistencia pública durante las dos transiciones anteriores: la de Kim Il Sung —el fundador del Estado— a su hijo Kim Jong Il, en 1994; y posteriormente la de Kim Jong Il a su hijo Kim Jong Un, en 2011.

Pero ahora parece que Corea del Norte intenta hacer algo radical. Las reiteradas apariciones públicas de Kim Jong Un junto a su hija a lo largo de los últimos cuatro años han dado lugar a especulaciones de que la niña está siendo preparada para que sea la sucesora de su padre. La incógnita sobre quién será el próximo gobernante de Corea del Norte resulta crucial, ya que dicha persona deberá afrontar un reto monumental: gobernar una nación empobrecida —pero dotada de armamento nuclear—, cuyos 26 millones de habitantes tienen pocas libertades políticas y viven bajo una estricta vigilancia estatal, a la vez que son mantenidos en un aislamiento casi total de gran parte del mundo exterior.

Los norcoreanos no tienen voz en la elección de su futuro gobernante, y analistas y desertores dicen que la población aceptará pasivamente una tercera sucesión dinástica... al menos públicamente. Para evaluar las opiniones privadas de los norcoreanos, The Associated Press habló con casi una docena de desertores que aún mantienen contactos en Corea del Norte o que fueron testigos de los procesos previos de sucesión del poder en el país, así como con varios expertos. No se sabe mucho sobre la hija de Kim, salvo que, al parecer, tiene unos 13 años y se llama Kim Ju Ae.

Desde finales de 2022 ha realizado decenas de apariciones públicas en eventos importantes —siempre junto a su padre—, tales como pruebas de armamento y desfiles militares. Los medios estatales se han referido a ella como la hija "más querida" y "respetada" de Kim. Su estatus ha quedado patente en imágenes en las que se ve a un general de edad avanzada arrodillándose ante ella, mientras ella permanece de pie frente a su padre. La agencia de inteligencia de Corea del Sur dice que es la probable heredera de Kim. Ocho de los 11 desertores entrevistados por la AP compartieron esa opinión. Los otros discrepan y aluden a la cultura profundamente patriarcal de Corea del Norte.

"Durante las visitas de ella a centros de lanzamiento de misiles y fábricas, el trato que los altos funcionarios norcoreanos dispensan a Kim Ju Ae sigue protocolos reservados para un sucesor, no los que corresponderían simplemente a una hija de Kim Jong Un", explicó Tae Yongho, exministro de la embajada de Corea del Norte en Londres, quien desertó a Corea del Sur en 2016. "Están repitiendo el mismo protocolo y trato que le brindaron a Kim Jong Un cuando él acompañaba a su padre en calidad de heredero." Kang Mi-Jin, una desertora que dirige una empresa dedicada al análisis de la economía norcoreana, contó que sus contactos en el interior del país le dijeron, mediante teléfonos de contrabando, que creen que Kim Ju Ae está llamada a suceder a su padre.

Jung Gwang-il, desertor especializado en introducir información del exterior en Corea del Norte, refirió que los norcoreanos con los que se reúne durante sus visitas a ciudades fronterizas chinas también comparten esa creencia. Dennis Rodman, exestrella de la NBA, fue el primero en revelar la identidad de ella, al sostenerla en brazos cuando era bebé durante un viaje a Pyongyang en 2013.

Gran parte del escepticismo en torno a Kim Ju Ae como posible gobernante se debe a que es mujer. Las autoridades surcoreanas creen que tiene un hermano o hermana menor, cuyo género no ha sido confirmado. Las mujeres en Corea del Norte aún están muy poco representadas en altos cargos. Solo una de las 17 direcciones de departamento del gobernante Partido de los Trabajadores está ocupada por una mujer. Esa mujer es Kim Yo Jong, la influyente hermana menor de Kim Jong Un, según el Ministerio de Unificación de Corea del Sur.

"Mis contactos en Corea del Norte dicen que sería absurdo venerar a esa niña pequeña como su gobernante suprema", manifestó Kim Jeong-Ah, una exoficial del ejército norcoreano que se reasentó en Corea del Sur en 2009. Lee Si-young, una desertora que dirige la emisora Free North Korea Radio, con sede en Seúl, dijo que a algunos de sus contactos de mayor edad en Corea del Norte no les gusta la idea de que una mujer asuma el poder. No obstante, señaló que los miembros de la familia Kim "son como dioses que reinan sobre los seres humanos, por lo que el género realmente no importa".

Independientemente de si la niña sucede o no a su padre, los observadores coinciden en que es probable que Kim Jong Un, de 42 años, designe a uno de sus hijos para prolongar la dinastía de su familia, una medida que prevén encontrará poca resistencia dentro del país. La agencia de inteligencia de Corea del Sur evaluó recientemente que Kim padece obesidad extrema, por lo que corre un alto riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, aunque no presenta otros indicios de mala salud.

Los norcoreanos "aceptarán pasivamente una sucesión hereditaria como algo a lo que simplemente deben plegarse", expuso Ahn Chan-il, el desertor y académico que dirige el Instituto Mundial de Estudios sobre Corea del Norte, en Seúl. Durante la primera transición de liderazgo en Corea del Norte, en 1994, el nuevo dirigente, Kim Jong Il —entonces de 52 años—, ya llevaba dos décadas como sucesor oficial y trabajaba junto a su padre en la gestión del país.

La segunda sucesión, en 2011, fue más incierta. Kim Jong Un, quien tenía entonces 27 años, era considerado demasiado joven e inexperto por quienes no estaban en el círculo interno. No obstante, rápidamente consolidó su control sobre el poder al orquestar ejecuciones y purgas de gran repercusión, incluido el asesinato en 2013 de Jang Song Thaek, su poderoso tío.

"Un sistema de sucesión hereditaria del poder se ha institucionalizado en Corea del Norte, del mismo modo que las elecciones presidenciales en nuestro sistema", observó Oh Gyeong-seob, analista del Instituto Coreano para la Unificación Nacional, con sede en Seúl. "La élite gobernante norcoreana lo acepta como algo natural. También lo hace la ciudadanía en general". Choi Song-juk, quien huyó de Corea del Norte en 2015, refirió que a ella le lavaron tanto el cerebro que no tuvo ninguna queja sobre las dos sucesiones previas de poder. En cambio, en la actualidad las califica de "absurdas". Jeon Jae-hyun, quien también desertó, dijo que el omnipresente aparato de vigilancia de Corea del Norte evita que la gente exprese su descontento con el gobierno y contribuye a imponer la lealtad política.

Y la desertora Kim Yumi manifestó que nunca había oído hablar de la joven hasta que Kim Jong Un presentó públicamente a su hija en un sitio de lanzamiento de misiles de largo alcance, en noviembre de 2022. "La gente común no sabe absolutamente nada sobre la vida privada de la familia Kim", agregó Kim Yumi, quien actualmente gestiona un canal de YouTube dedicado a Corea del Norte. "No intentan saber realmente sobre ello ni le prestan atención porque hacerlo podría ponerlos en peligro".