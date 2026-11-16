Descubren el suelo original de una catedral medieval gigante en Sudán, mayor que la Casa Blanca

EL CAIRO (AP) — Arqueólogos han logrado desenterrar el suelo original de una catedral medieval de gran envergadura en el norte de Sudán, que podría superar en tamaño a la Casa Blanca. Este descubrimiento pone de manifiesto la relevancia arquitectónica de uno de los edificios cristianos más significativos de Nubia.

Una misión conjunta polaco-sudanesa reveló a principios de este mes una escalera con muros de 11 metros (36 pies) de altura, que condujo al nivel del suelo original de la Gran Iglesia de Jesús, considerada la iglesia más extensa de la Nubia medieval. Este hallazgo se realizó en la antigua ciudad de Old Dongola.

La iglesia fue identificada por primera vez en 2021, aunque gran parte de su estructura permanece enterrada. "Este era un edificio más grande que la famosa Casa Blanca… y estamos planeando excavarlo", expresó Artur Obluski, líder de la misión arqueológica.

Obluski subrayó que la iglesia era la más importante de la Makuria medieval, uno de los tres reinos que surgieron a lo largo del río Nilo tras la llegada de misioneros cristianos en el siglo VI. La iglesia está situada en Dongola Vieja, en la ribera oriental del Nilo, a aproximadamente 160 kilómetros (100 millas) al sureste de la actual Dongola, que es reconocida por su gran cantidad de iglesias antiguas.

El arqueólogo comparó la iglesia con Santa Sofía en Estambul, construida por el emperador bizantino Justiniano en el año 537. Según él, la Gran Iglesia de Jesús desempeñó un papel similar en la Nubia medieval y el noreste de África gracias a su planificación espacial y técnicas constructivas.

"En la historia de la arquitectura, hay edificios que se convierten en marcadores de tendencia", comentó Obluski. "Santa Sofía en Constantinopla es, sin duda, uno de esos ejemplos. La Gran Iglesia de Jesús parece ser una candidata natural para desempeñar ese papel en Nubia y, tal vez, incluso en esta parte de África".

Los expertos estimaron que la iglesia tenía unas dimensiones de 47 metros (154 pies) de ancho y 57 metros (187 pies) de largo, según Obluski, quien también dirige el Centro Polaco de Arqueología Mediterránea.