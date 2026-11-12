Descubre los imperdibles de Beijing: del pasado histórico al futuro tecnológico

Beijing, China, 12 de noviembre (Enviada especial de NA) -- La ciudad de Beijing presenta encantos únicos y ofrece diversos destinos que podrían ser poco conocidos para muchos. Si bien la Muralla China se destaca como uno de los sitios más icónicos, hay otros lugares igualmente interesantes que vale la pena explorar.

La Muralla, una antigua fortificación, fue construida y reconstruida entre el siglo V a. C. y el siglo XVI con el objetivo de proteger la frontera norte del Imperio chino de los ataques de los nómadas xiongnu de Mongolia y Manchuria. Sin embargo, la Agencia Noticias Argentinas recorrió otros cinco destinos que enriquecen la experiencia de visitar la ciudad:

Museo del Palacio del Príncipe Kung. Este museo se ubica en el antiguo emplazamiento de la Mansión del Príncipe Gong. Como un museo comunitario, se enfoca en la historia y cultura de la mansión, sirviendo como núcleo de investigación y difusión. En 1982, fue catalogado como unidad nacional clave de protección de reliquias culturales, y en 2012 fue reconocido como atracción turística nacional de nivel 5A. En 2017, recibió la distinción de museo nacional de primera clase.

Museo del Palacio en la Ciudad Prohibida. Al recorrer la Ciudad Prohibida, se pueden apreciar extensos patios y numerosos pabellones donde se llevaban a cabo ceremonias oficiales. Entre sus estancias, se destacan jardines y pequeños pabellones utilizados por las concubinas imperiales. Detalles como los guardianes del tejado, los leones chinos y la calzada imperial son características distintivas. Además, la Ciudad Prohibida se basa en una gran armonía numérica, destacándose el uso de números impares.

Paseo nocturno por Beijing. Desde la estación Nanluoguxiang, se puede realizar un recorrido que incluye el Mao'er Hutong, famoso por su atmósfera tradicional. En este tour nocturno, se pueden visitar las emblemáticas Torres del Tambor y de la Campana, así como disfrutar de la tranquilidad del Lago Houhai y los parques cercanos, alejados del bullicio urbano.

Museo Nacional de China. Situado al este de la Plaza de Tian'anmen, este museo es una de las instituciones culturales más importantes del país. Se dedica a recopilar, investigar y exhibir testimonios culturales representativos de China, destacándose como el museo con el edificio individual más grande del mundo.

Robot Mall. Este espacio futurista permite a los visitantes adentrarse en un mundo donde los robots humanoides y la tecnología avanzada cobran vida. En el Robot Mall, se pueden observar en acción diversos robots y disfrutar de experiencias interactivas, que muestran cómo la robótica se integra en la vida cotidiana y en diversas industrias.