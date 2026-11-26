KUALA LUMPUR, Malasia (AP) — Hace algún tiempo, Nur Sadek se preparaba para convertirse en erudito islámico. Su madre soñaba con que su hijo se convirtiera en líder religioso en su aldea, ubicada en el oeste de Myanmar. La familia de Sadek pertenece a la minoría étnica rohinya, un grupo predominantemente musulmán que comparte su hogar en el estado de Rakáin con budistas y una menor población hindú. Las divisiones étnicas y religiosas han marcado la historia de esta región desde hace mucho tiempo.

Sadek huyó junto a sus seres queridos en 2017, tras un ataque militar en su comunidad que dejó su hogar lleno de balas. Escapó solo con la ropa puesta y nunca volvió. Aproximadamente 700.000 rohinyas abandonaron Myanmar ese año, cruzando hacia Bangladesh, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Muchos más buscaron asilo en otros países asiáticos, incluidos India, Indonesia y Tailandia.

Hasta febrero de 2026, cerca de 126.000 rohinyas estaban registrados ante la ACNUR en Malasia, un país de mayoría musulmana donde Sadek actualmente estudia leyes y aboga por los derechos de su comunidad. Sin embargo, Malasia no reconoce legalmente a los refugiados, exponiéndolos a la detención. Además, muchos rohinyas enfrentan serias dificultades para practicar su fe y encontrar un sentido de pertenencia en un nuevo entorno.

La ONG CSW, que defiende la libertad religiosa, indicó en un comunicado a la AP que los refugiados rohinyas en Malasia no pueden registrar oficialmente sus lugares de culto. Aunque muchos asisten a mezquitas locales, algunos sufren discriminación o prefieren evitarlas por miedo a ser detenidos por las autoridades migratorias. "La solidaridad religiosa suele verse superada por las diferencias sociales y culturales entre ambos grupos", manifestó CSW.

Nurul Hakim, el primero de diez hermanos en escapar de Myanmar en 2010, llegó a Kuala Lumpur tras días de viaje en diversas condiciones. Su familia no fue atacada directamente, pero años de violencia hicieron que la vida fuera cada vez más difícil para su comunidad. Durante años, los musulmanes rohinyas en Rakáin enfrentaron restricciones en el acceso a mezquitas y reuniones religiosas. Las autoridades han cerrado mezquitas y limitado la oración comunitaria, según informes de la ONU y Amnistía Internacional.

A pesar de poder rezar libremente en Malasia, Hakim ha escuchado de otros rohinyas que no han tenido la misma suerte. La organización Rohingya Rights Response, cofundada por Sadek, ha documentado restricciones a las prácticas religiosas. En algunos barrios, se han colocado banderolas que indican que los rohinyas no son bienvenidos, y aún donde pueden rezar, ciertos aspectos de su vida religiosa son difíciles de replicar lejos de casa. "La mayoría de los rohinyas no cuentan con su propio imán para dirigir las oraciones, ya que las mezquitas están gestionadas por imanes malasios", explicó Sadek.

Hakim extraña su hogar, recordando los días en los que tiraba de un "rickshaw" y aprendía sobre el islam con otros rohinyas. "No hay diferencia al rezar en una mezquita distinta, pero hay diferencias respecto a con quién rezas", añadió Hakim. "Cuando estaba en Myanmar e iba a rezar, podía hacerlo con mis vecinos. Y eso no lo tengo aquí".

Otros enfrentan el miedo a ser detenidos por su estatus migratorio. Mohamed Rafique, que huyó de Myanmar en 2009, prefiere rezar en casa para evitar encontrarse con las autoridades. Su familia se quedó en Bangladesh, y vivir solo en un país extranjero ha sido un gran desafío. Trabaja recolectando chatarra y gana apenas 30 ringgits (7,50 dólares) al día, suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, el momento más doloroso fue enterarse de la muerte de su esposa sin poder despedirse.

Sadek también conoce ese dolor, habiendo perdido a su madre en Bangladesh y sin poder visitar su tumba. "Siempre quise hacer muchas cosas, pero ahora lo único que deseo es visitar el cementerio donde está ella", confesó.

La organización de Sadek lucha por mejorar la vida de los rohinyas en Malasia, priorizando su seguridad. Han documentado casos de acoso por parte de creadores de contenido en redes sociales que denigran a los refugiados. Además, promueven salarios justos, acceso a atención sanitaria y educación.

Para Zahidah Begum, esos retos son parte de su vida diaria. Su esposo enfrenta problemas de salud que dificultan su trabajo, y sus hijos no pueden asistir a clases formales. "No sé qué nos depara el futuro", expresó Begum, quien huyó de Myanmar en 2013 con recuerdos de persecución religiosa.

Su padre, un respetado imán, impartía estudios islámicos en su aldea. Durante una incursión, los soldados intentaron detenerlo, y al escapar, sufrió una caída que le costó la vida. "Extraño cada momento junto a mi padre", concluyó Begum.

A pesar de las adversidades, Begum mantiene viva la memoria de su padre al enseñar a sus hijas a rezar y a recitar versículos del Corán. "Aún siento la misma conexión con mi fe que sentía en mi lugar natal", afirmó.