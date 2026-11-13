Desafíos de la seguridad alimentaria en Cuba: vulnerabilidad y crisis económica bajo el cerco energético

LA HABANA (AP) — Fernando Fernández trabajó de cocinero y custodio, su esposa Josefa Sánchez se jubiló de profesora y Marelys Ponce es una madre soltera que cría a cinco niños. Ninguno de estos cubanos se conoce entre sí, sus edades son dispares y viven en puntos distantes de la isla, pero cada día se reúnen en una larga fila antes de que salga el sol.

Ellos y cientos de cubanos —antiguos empleados estatales, artesanos, obreros, desempleados, jubilados y hasta profesionales— esperan su turno frente a una asociación religiosa para conseguir los alimentos del día.

"Nos la estamos pasando negras", afirmó a The Associated Press Fernández, de 71 años, quien de lunes a viernes se presenta en la Asociación Quisicuaba, una denominación espiritista que maneja un comedor comunitario en La Habana. "Desde la madrugada tengo que estar, a veces marcar desde el día anterior", agregó.

La persistente crisis económica del último lustro, agudizada por el cerco energético de Estados Unidos impuesto en enero, la inflación y la carencia de servicios básicos han profundizado la vulnerabilidad social y la inseguridad alimentaria en la isla, donde miles dependen de organizaciones benéficas para obtener al menos una comida diaria.

Incluso la escena de personas rebuscando en la basura, antes impensable en Cuba, puede verse en las grandes ciudades.

El gobierno cubano reconoce que las dificultades son extremas. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz, informó a fines de octubre que hay unas 883.000 personas en situación de vulnerabilidad, el equivalente al 9% de la población de la isla.

No todos sufren inseguridad alimentaria, aclaró Otamendiz. Otros indicadores que se consideraron pueden ser la falta de vivienda —un déficit que alcanza según cifras oficiales a 800.000 casas—, la necesidad de cuidados familiares no cubierta o bajos ingresos familiares.

Un informe del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas de 2025 mostró el paulatino deterioro de la situación y confirmó que "existen crecientes dificultades para la seguridad alimentaria y la nutrición de muchas familias cubanas". Entonces ya ofrecía apoyo a 1,4 millones de personas, sobre todo víctimas de catástrofes naturales.

En los últimos años centros como Quisicuaba, sobre todo en templos y denominaciones religiosas, se han multiplicado por toda la isla.

Fernández solía ir al comedor con su esposa, de 80 años, pero ahora tiene que hacerlo solo porque ella está enferma. Ambos viven de los 3.200 pesos cubanos mensuales (poco más de tres dólares) de la jubilación de ella y la ayuda que Quisicuaba les ofrece.

En una mañana reciente Ponce, la madre soltera de 34 años, coincidió con Fernández en la cola frente al centro religioso en compañía de dos de sus hijos. Los otros tres estaban en la escuela, adonde suelen ofrecerles almuerzos.

"Hace un poco más de un mes empecé a venir aquí porque la situación está mala y no tengo para darles alimentos", dijo la mujer. "Por lo menos con esto ellos comen algo".

Además de Fernández y Ponce otros hombres y mujeres de los más diversos oficios se reúnen frente a la entidad religiosa. Pocos están en situación de calle y la mayoría ha tenido un desempeño laboral satisfactorio o están activos pero no les alcanza, aseguraron a AP.

En el interior del centro, en una enorme cocina con más de 20 calderos gigantes, se prepara una mezcla de arroz, huevos y pastas y se coloca leche con chocolate en botellas.

Funcionarios de Quisicuaba —que cuenta con apoyo de las agencias de Naciones Unidas y entidades de cooperación europeas— tiene censadas como vulnerables a unas 12.500 personas en La Habana.

"Sólo es necesario caminar por las calles de La Habana y de Cuba para ver que hay una nueva dimensión de la vulnerabilidad", indicó a AP Enrique Alemán, médico de profesión y presidente de Quisicuaba.

Alemán hizo hincapié en las particularidades de la vulnerabilidad en la isla que durante décadas se destacó por su modelo de bienestar social con educación y salud gratuitas y subsidios en el contexto de un empleo mayoritariamente estatal. Algunos vivían en condiciones modestas, pero los servicios básicos —incluyendo alimentación— estaban garantizados.

"No vemos por aquí al analfabeto, no vemos a otros tipos de marginalidades, sino a personas que son fruto de la nación cubana en especiales situaciones de vulnerabilidad", explicó Alemán. "Hay un incremento de la fragilidad de las familias como estructura en cuanto a soportes económicos, alimenticios, médicos".

El cerco energético estadounidense prácticamente ha paralizado a la isla y la nación caribeña perdió sus estratégicas fuentes de ingresos como el turismo.

En paralelo crecieron los negocios privados. De un lado quedaron los empleados estatales –o los jubilados— y los más vulnerables; y del otro, los dueños de emprendimientos con mejores ingresos o personas que reciben remesas del exterior.

Aunque hasta hace un par de años había un gran desabastecimiento, en estos meses surgieron muchos mercados privados con productos importados. El problema es el precio de los productos, que no está al alcance de muchos: un cartón de huevos cuesta 3.200 pesos cubanos –el ingreso mensual de un jubilado— y un pomo de aceite 2.700 (unos tres dólares).

El salario como el de un médico puede alcanzar los 15.000 pesos cubanos, el equivalente a unos 18 dólares.

Aunque las autoridades han tratado de mejorar los sueldos estatales, la inflación –-que en septiembre alcanzó el 28% interanual— disminuye el poder adquisitivo.

Para el analista y abogado cubanoamericano residente en España, Luis Carlos Battista, "el aumento de la pobreza y la vulnerabilidad en Cuba" tiene factores internos y externos como el incremento del precio mundial de los alimentos.

En lo interno, la pandemia de COVID-19 "restringió el turismo internacional y esa industria no se ha recuperado" y el cerco energético ha tenido "un fuerte impacto en la producción de alimentos".

Cuba, con una producción agropecuaria ya deteriorada, afrontaba hasta el año pasado una factura de importaciones de productos alimenticios de unos 2.000 millones de dólares anuales para hacer frente a la Libreta de Abastecimiento que entregaba mensualmente a cada ciudadano arroz, frijoles, leche en polvo, pollo, aceite, huevos y una veintena de mercadería comestible.

Las autoridades reconocieron que en el actual escenario de crisis económica no pueden asumir las compras externas y las asignaciones de la Libreta no han sido entregadas o se retrasan.

"Mientras el discurso oficial habla de avanzar hacia el socialismo, una parte creciente de la vida cotidiana funciona bajo una lógica cada vez más individual, en la que cada familia debe procurarse en el mercado, en las remesas, en una red solidaria... aquello que dejó de estar garantizado colectivamente", sintetizó la investigadora Lisbeth Moya González en un ensayo publicado recientemente en La Joven Cuba, una plataforma digital crítica muy reconocida entre los expertos.