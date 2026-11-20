Buenos Aires, 20 noviembre (NA) — En un intenso debate, el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y el líder de la oposición conservadora, Alberto Núñez Feijóo del PP, abordaron temas críticos como la crisis de la vivienda, la inmigración y la seguridad ferroviaria, tras los recientes y trágicos accidentes de trenes ocurridos este año.

Este debate fue el único cara a cara de la campaña electoral previa a las elecciones generales del 29 de noviembre, según informaron diversos medios internacionales.

La vivienda, que se ha convertido en un tema candente, fue el punto de partida del intercambio. Núñez Feijóo criticó a Sánchez por no haber cumplido con su promesa de construir viviendas y, en un tono contundente, afirmó que hay "más pisos en los sumarios de corrupción" que viviendas edificadas durante su gobierno. También le reprochó no haber respondido a una carta de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada de su hogar en Madrid, cuya muerte se convirtió en un símbolo de la crisis habitacional en España.

Durante su intervención, el líder del PP mencionó que, desde el inicio del mandato socialista, se han producido 276.000 desalojos, lo que equivale a aproximadamente 90 desalojos diarios. Además, resaltó que el precio de compra de la vivienda ha aumentado un 74%, mientras que el alquiler ha subido un 45%.

En respuesta, Sánchez defendió las acciones de su administración y acusó al PP de falta de cooperación en el Congreso y en las comunidades autónomas. Reconoció que algunas críticas de Núñez Feijóo eran válidas, pero enfatizó que las propuestas de desregulación del PP y del partido ultraderechista Vox no representan la solución adecuada.

En el ámbito de la migración, Núñez Feijóo centró sus críticas en la relación de Sánchez con Marruecos, calificándola como "el primer problema de la política exterior española". Hizo referencia a la masiva entrada de migrantes a Ceuta a finales de julio, acusando a Sánchez de agradecer a Marruecos por la situación. Afirmó que el presidente pasará a la historia como el primero que no pudo mantener la integridad territorial de España y cuestionó qué compromisos tenía con Marruecos.

Por su parte, Sánchez argumentó que sus políticas deben basarse en "datos ciertos" y no en especulaciones, y criticó al PP por pedir en el Parlamento Europeo la suspensión del acuerdo estratégico con Marruecos.

En cuanto a la seguridad ferroviaria, Núñez Feijóo instó a Sánchez a pedir disculpas a las víctimas de los accidentes de Urda y Adamuz, que dejaron más de 100 fallecidos. A pesar de que el candidato socialista se mostró dispuesto a hacerlo, el líder del PP también le reprochó por no haber asistido a los funerales y por haber sido visto bailando en un mitin del PSOE poco después de la tragedia.

Los dos candidatos también abordaron el tema de la corrupción. Sánchez se disculpó por los casos que involucran a su partido, pero no dudó en calificar al PP como "el partido más corrupto del sistema político español".

Núñez Feijóo insinuó que el adelanto de las elecciones, originalmente previstas para 2027, fue consecuencia de dos sumarios abiertos por la financiación irregular del PSOE. En el ámbito económico, prometió reducir impuestos y revalorizar pensiones, mientras que Sánchez se comprometió a aumentar los gravámenes a grandes fortunas y corporaciones. Actualmente, Sánchez gobierna en minoría desde 2018, apoyado por pequeños partidos de izquierda y nacionalistas.

Las encuestas sugieren que la izquierda podría perder el poder en las próximas elecciones, aunque Núñez Feijóo necesitaría el respaldo de Vox para acceder a la presidencia del Gobierno.