Buenos Aires, 20 noviembre (NA-Xinhua) — El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, hizo un balance positivo sobre el orden público durante el paro nacional y advirtió que no permitirá un "golpe de Estado". Sus declaraciones se producen en respuesta a Gustavo Petro, exmandatario que cuestionó la legitimidad de su gobierno y convocó a intensificar las movilizaciones.

"Lo que jamás voy a aceptar es que atente contra la democracia, promueva un golpe de Estado o pretenda destruir a Colombia como lo hizo cuando fue guerrillero (…) Conmigo pueden meterse cuando quieran, pero con la democracia, con Colombia, no, y aquí estoy yo para evitarlo", afirmó.

De la Espriella aseguró que fue elegido legítimamente mediante el voto de la mayoría de los colombianos en las elecciones presidenciales anteriores y que, como presidente, tiene la responsabilidad constitucional de hacer respetar el mandato popular.

Además, informó que el 97% de las protestas realizadas durante la jornada en varias ciudades del país fueron pacíficas y que los incidentes violentos y bloqueos fueron controlados por la Fuerza Pública.

Según el informe oficial, se llevaron a cabo 285 actividades de protesta con la participación de aproximadamente 55.000 personas, según lo indicado por la Agencia Noticias Argentinas.

Miles de ciudadanos marcharon en las principales calles de diversas ciudades para manifestarse en contra de la propuesta de reforma tributaria, la gestión de las relaciones exteriores y el uso de recursos destinados a los damnificados por el terremoto, entre otros temas.

En Cali, donde tuvo lugar una de las manifestaciones más significativas, Gustavo Petro pronunció un discurso ante una multitud, instando a mantener las movilizaciones contra el gobierno de De la Espriella, a quien acusó de haber llegado al poder mediante un fraude electoral y de actuar en contra del pueblo.

"No se trata de esperar hasta el 2030. La movilización tiene que ser ya, permanente y cada vez más amplia. Es la movilización popular masiva la que lleva a cambiar el Gobierno actual ilegítimo. Quizás no hay que esperar el voto, lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato", expresó.

Las marchas y concentraciones convocadas en el marco del paro nacional se llevaron a cabo en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, Buenaventura, Pereira, Popayán, Bucaramanga, Ibagué, Cajibío y Santander de Quilichao, entre otras localidades.