Cumbre histórica entre Xi Jinping, Trump y Putin: ¿Qué se espera en Shenzhen?

FOTO: Todo listo para la cumbre de la APEC.

Buenos Aires, 16 de noviembre (NA) — El presidente Xi Jinping se reunirá con los mandatarios Donald Trump y Vladímir Putin el 19 de noviembre en Shenzhen, en una cumbre histórica que marcará el primer encuentro cara a cara entre los líderes de estos tres países, según anunció un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, destacó que esta reunión representa un intercambio profundo de opiniones sobre la paz mundial y la estabilidad estratégica, lo cual es de suma importancia en el contexto actual.

Mao recordó que China, Estados Unidos y Rusia son miembros fundadores de la ONU y miembros permanentes de su Consejo de Seguridad, resaltando que han colaborado en momentos críticos de la historia, como en la Guerra Antifascista Mundial. En este sentido, subrayó la responsabilidad de estos países en la cooperación para enfrentar desafíos globales y promover la estabilidad mundial.

La portavoz también enfatizó que es esencial fortalecer la comunicación entre las tres naciones, gestionar diferencias y estabilizar las relaciones, lo que no solo beneficia a los países involucrados, sino que también responde a las expectativas de la comunidad internacional.

La agenda de la cumbre se estaba definiendo en las horas previas, en paralelo al foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde se espera que los líderes discutan una variedad de temas, incluyendo el control de armas nucleares. Según informes, Putin busca avanzar hacia un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania, mientras que Trump enfrenta un contexto político complicado tras las recientes derrotas de su partido.

Por su parte, Xi anticipa un encuentro lleno de incertidumbres y riesgos, dado el estilo improvisado de Trump en contraposición al enfoque planificado de los líderes asiáticos.

La cuestión del control de armas es central para Washington, que considera a China como un actor clave en cualquier futuro acuerdo nuclear. Trump ha señalado que Pekín podría alcanzar en un plazo corto una capacidad nuclear comparable a la de Estados Unidos y Rusia.

Sin embargo, académicos chinos han expresado que la propuesta de Trump de discutir el control de armas es vista como inaceptable, ya que China posee un arsenal significativamente menor y se resiste a aceptar restricciones que impliquen un reconocimiento de su estatus como potencia nuclear.

La Casa Blanca ha indicado que no se espera llegar a un acuerdo inmediato, pero considera que la reunión podría ser el inicio de un diálogo constructivo.

El encuentro ha suscitado comparaciones con la Conferencia de Yalta de 1945, generando entusiasmo entre los nacionalistas rusos que ven una oportunidad para influir en el futuro de Ucrania.

Sin embargo, la reunión también ha generado inquietudes en otras naciones, como Japón y Ucrania, debido al fortalecimiento de la relación entre Pekín y Moscú en los últimos años.

Trump, que busca victorias en el ámbito internacional, se enfrenta a la presión de alcanzar acuerdos en temas como el armamento y la guerra en Irán.

Finalmente, el Kremlin ha expresado la necesidad urgente de reanudar el diálogo sobre estabilidad estratégica, destacando que el mundo se encuentra en una situación peligrosa sin un marco de control de armamento vigente.