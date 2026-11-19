LONDRES (AP) — Cuatro hombres británicos fueron declarados culpables el jueves de múltiples delitos sexuales, incluida la violación, contra una mujer cuyo entonces esposo la drogó y la ofreció para tener relaciones sexuales en internet, en un caso que suscitó comparaciones generalizadas con el de Gisele Pelicot en Francia.

Joanne Young, quien renunció a su derecho al anonimato como lo había hecho Pelicot, habló de su "alivio" por el veredicto e instó a otras mujeres que hayan experimentado algo similar a acudir a las autoridades con el conocimiento de que "pueden ser creídas y comprendidas".

"Procesar lo que me ha sucedido sin mi conocimiento o consentimiento ha sido increíblemente difícil, y este abuso me ha costado la vida tal como la conocía", dijo fuera del tribunal de Winchester en el sur de Inglaterra. "La persona en la que más confiaba en el mundo me traicionó de la manera más horrible".

La mujer, de 49 años, habló después de que un jurado del tribunal de Winchester declarara culpables a los cuatro hombres, de entre 32 y 62 años, de abusar de ella en su casa en Swindon, en el sur de Inglaterra, después de que fueron reclutados por internet.

Philip Young, el exesposo, se había declarado culpable previamente de decenas de delitos, incluidos 11 cargos de violación y 11 por administrar una sustancia con intención.

Norman Macksoni, de 48 años, fue declarado culpable de un cargo de violación. Richard Wilkins, de 62, fue declarado culpable de un cargo de violación y otro de agresión mediante penetración. Connor Sanderson-Doyle, de 32, fue condenado por agresión sexual mediante penetración y por tocamientos sexuales, mientras que Mohammed Hassan fue declarado culpable de un cargo de tocamientos sexuales.

Un sexto acusado, Dean Hamilton, de 47 años, admitió un cargo de agresión mediante penetración, dos de agresión sexual y uno de violación.

El juez Pushpinder Saini declaró que los cuatro hombres enfrentaban condenas de prisión "significativas" y elogió a Joanne Young por su "asombrosa valentía durante estos procedimientos".

Durante un periodo de 13 años, Philip Young, quien se desempeñó como funcionario electo a nivel local por el Partido Conservador en Swindon entre 2007 y 2010, drogó y violó a su esposa e invitó a otros hombres, a través de sitios web y aplicaciones como Craigslist, Grindr y Fab Swingers, a tener relaciones sexuales con ella sin el conocimiento de ella.

Joanne Young dijo que su caso planteaba "serias preguntas" sobre cómo la ley aborda el consentimiento e instó al gobierno a examinar el tema para proteger mejor a las mujeres.

"El consentimiento tiene que venir de la propia persona; nadie debería poder darlo en tu nombre, y nadie debería poder basarse en la palabra de otra persona de que tú aceptaste", indicó. "En ningún momento nadie me pidió mi consentimiento".

El fiscal James Foster señaló que los hombres declarados culpables "eligieron cometer actos indecibles de abuso contra Joanne Young sin molestarse en comprobar si ella estaba consintiendo".

La organización benéfica contra el abuso doméstico Refuge afirmó que los veredictos de culpabilidad representaban una "justicia largamente esperada" pero "no pueden deshacer el devastador abuso".

"Haciéndose eco del caso de Gisèle Pelicot en 2024, las atrocidades cometidas contra Joanne por Philip Young y múltiples otros hombres son un claro recordatorio de que, en las poderosas palabras de Gisèle, la vergüenza debe cambiar de lado", apuntó.

En diciembre de 2024, el exesposo de Pelicot, Dominique Pelicot, y otros 50 hombres fueron declarados culpables de agredirla sexualmente entre 2011 y 2020 mientras ella estaba drogada. Fue condenado a 20 años de prisión, mientras que los otros acusados recibieron condenas que oscilaron entre tres y 15 años.

El impactante caso de Pelicot y su decisión de renunciar a su anonimato y hablar públicamente provocaron un ajuste de cuentas sobre la cultura de la violación.

Joanne Young sostuvo que ahora nunca se siente completamente segura, pero aseguró que con el apoyo de sus seres queridos está "trabajando duro para reconstruir mi vida".