FOTO: Un tercio de las violaciones de derechos contra menores ocurre en territorios palestinos: informe

AMÁN, Jordania (AP) — Los niños de la Franja de Gaza enfrentan peligros sin precedentes tras tres años de guerra, advirtió el jueves una destacada organización no gubernamental, ya que sufren repetidos desplazamientos, la pérdida de familiares, la falta de atención médica y educación, y condiciones de vida deplorables.

Save the Children manifestó que casi un tercio de las decenas de miles de ataques y violaciones de derechos contra niños que se registraron en todo el mundo el año pasado ocurrieron en los territorios palestinos. El peligro fue especialmente alto en Gaza, el diminuto enclave con una población de 2 millones de personas, donde al menos 20.000 niños han muerto, según las autoridades sanitarias locales.

El impacto psicológico y físico en los niños palestinos en Gaza "perdurará durante muchos años", declaró a The Associated Press el director regional de Save the Children, Ahmad Alhendawi.

En su informe anual global, Save the Children indicó que uno de cada cuatro niños, equivalente a unos 589 millones, vivía en zonas de conflicto en 2025, la cifra más alta documentada desde el fin de la Guerra Fría en 1990. La gran mayoría se encuentra en Oriente Medio y África.

Se prevé que la cifra aumente este año con la guerra en curso en Irán y en Oriente Medio en general, y con el reinicio de la guerra en Líbano y Yemen en 2026.

Save the Children informó de casi 12.500 casos de violaciones de derechos contra menores en los territorios palestinos, en su mayoría ataques contra hospitales y escuelas y privación de ayuda. Señaló que la situación era especialmente crítica en Gaza, donde Israel continúa los ataques pese a un acuerdo de alto el fuego de octubre de 2025 con Hamás.

Aunque el informe más reciente se centró en las cifras de 2025, Alhendawi afirmó que las condiciones han mostrado poca mejoría este año.

"Muchos niños que han sobrevivido están heridos y no tienen padres sobrevivientes", expresó Alhendawi. "En este informe se muestra con mucha claridad que lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo en Gaza son violaciones a una escala que no hemos visto y que la comunidad internacional debe priorizar".

Israel inició su guerra en Gaza en respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Sostiene que sus ataques continuos, incluido uno contra un hospital en la ciudad sureña de Jan Yunis efectuado la semana pasada, apuntan contra milicianos y son respuestas a violaciones de Hamás del acuerdo de alto el fuego.

Si bien Israel ha abatido a la mayor parte de la cúpula dirigente de Hamás, el conflicto ha devastado el territorio y ha cobrado un alto precio entre los civiles de Gaza. La gran mayoría de la población vive en campamentos de tiendas abarrotados o entre las ruinas de sus antiguos hogares, con poco acceso a alimentos, agua o electricidad.

"A los niños de Gaza se les priva de lo mínimo indispensable para vivir", afirmó el palestino desplazado Riad Abou Shamel, de 65 años, rodeado de niños que jugaban en un terreno abierto en Jan Yunis, lleno de escombros y restos de edificios aplastados por ataques aéreos.

"Van al mercado y apenas pueden traer medio pepino o media manzana".

Hasta el momento, el ejército de Israel no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre el informe.

El documento arrojó luz sobre el aumento de casos de secuestros, violencia sexual y reclutamiento de niños por fuerzas armadas en África, en zonas de conflicto de la República Democrática del Congo, Nigeria, Sudán y Somalia, así como sobre ataques contra hospitales en Ucrania.

Los datos y cifras del informe de Save the Children sobre violaciones de derechos contra niños y sobre menores que viven en zonas de conflicto provienen de las Naciones Unidas y del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo.