SEÚL, Corea del Sur (AP) — La Corte Suprema de Corea del Sur tomó una decisión importante el jueves al anular la condena impuesta al ex primer ministro Han Duck-soo por su supuesta colaboración en la declaración de la ley marcial en diciembre de 2024. Esta medida se produce tras la condena que había recibido en mayo, donde se le sentenció a 15 años de prisión.

La condena original se basó en la acusación de que Han había ayudado al destituido presidente Yoon Suk Yeol a legitimar el decreto de ley marcial, logrando su aprobación en una reunión del gabinete. Sin embargo, la Corte Suprema determinó que la fiscalía no había presentado pruebas suficientes para sostener el caso en contra del ex primer ministro.

En otro fallo relacionado, la Corte Suprema confirmó una pena de cuatro años de prisión para la esposa de Yoon, Kim Keon Hee, quien fue condenada por corrupción, incluyendo manipulación del precio de acciones y sobornos. Tanto Han como Kim, que actualmente se encuentran en prisión, no estuvieron presentes durante la lectura del fallo.

La decisión de la Corte Suprema es un paso significativo en un caso que ha capturado la atención del público y ha generado un debate sobre el uso del poder ejecutivo en Corea del Sur. Con el caso de Han devuelto al Tribunal Superior de Seúl, se espera que continúe el proceso judicial en un futuro cercano.