Corea del Sur intensifica medidas para prevenir trampas con IA en examen universitario crucial

FOTO: El temor a trampas con IA inquieta a Corea del Sur antes de examen clave de ingreso universitario

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Funcionarios surcoreanos se encuentran trabajando arduamente para prevenir las trampas en un examen nacional de ingreso a la universidad, ante el aumento de la preocupación de que la inteligencia artificial y los dispositivos inteligentes estén complicando la detección del fraude.

A los expertos les inquieta si será posible identificar las trampas que se podrían llevar a cabo con tecnología en el examen que rendirán el jueves más de medio millón de estudiantes en todo el país.

Este examen anual, conocido como "Suneung", o Prueba de Aptitud Académica para la Universidad, es un evento de gran relevancia en un país caracterizado por su feroz competencia académica, donde las oportunidades laborales, el estatus social e incluso el matrimonio pueden depender de a qué universidad asista una persona.

Las preocupaciones aumentaron durante el fin de semana tras la confesión de la persona que obtuvo el mejor puntaje en un examen nacional para contables tributarios, realizado en abril y julio. Esta persona admitió haber utilizado una microcámara oculta y un teléfono inteligente para obtener respuestas con IA, luego de semanas de sospechas por sus puntuaciones inusualmente altas.

Corea del Sur realiza esfuerzos significativos cada año para crear un entorno de evaluación óptimo, como retrasar el inicio de la jornada laboral y la apertura de las operaciones bursátiles para facilitar el tránsito de quienes rinden la prueba, además de pausar los vuelos durante la sección de comprensión auditiva de inglés del examen.

Sin embargo, las autoridades han enfrentado dificultades para idear medidas igual de efectivas contra las trampas utilizando dispositivos de IA, que el diario Hankyoreh, con sede en Seúl, advirtió en un editorial que podrían amenazar "los propios cimientos del sistema de exámenes".

El ministro de Educación, Choi Kyo-jin, desestimó durante una auditoría legislativa el lunes las peticiones de algunos legisladores para posponer el examen hasta que se implementen medidas más sólidas contra el fraude, señalando que un aplazamiento causaría "una interrupción aún mayor" para los estudiantes.

Choi expresó su confianza en que los supervisores del examen podrían detectar gafas inteligentes impulsadas por IA, que generalmente tienen monturas gruesas y cuentan con altavoces y pantallas en las lentes.

Las autoridades educativas desplegarán al menos un supervisor especialmente capacitado en cada uno de los 1.300 centros de examen del país para identificar este tipo de gafas. Según la oficina del primer ministro Han Seongsook, los funcionarios también están considerando exigir a los estudiantes que entreguen sus dispositivos inteligentes y cortar las conexiones públicas de Wi-Fi en los centros de examen.

El funcionario del Ministerio de Educación Song Geun-hyeon indicó que el ministerio ha proporcionado a los supervisores nuevas directrices para detectar a estudiantes que usen cámaras ocultas y otros dispositivos, además de observar movimientos sospechosos relacionados con "sus mangas, cuellos o botones, y ciertos gestos".

El ministerio se encuentra trabajando junto al Ministerio de Ciencia y Tecnologías de la Información y la Comunicación en medidas contra las trampas para el examen de ingreso a la universidad, que serán anunciadas el martes.

La viceministra de Educación, Choi Eun-ok, explicó que las conversaciones con el Ministerio de Ciencia también incluyen la posibilidad de restringir temporalmente las telecomunicaciones en los centros de examen. Sin embargo, no estaba claro si esto era viable, dadas las leyes que prohíben la interferencia de señales electrónicas y la preocupación de que pudiera afectar las comunicaciones en las áreas circundantes.

Song señaló que el uso de detectores de metales y detectores de radio sería limitado, mientras que la implementación de cámaras térmicas sería muy poco probable debido a preocupaciones de privacidad. Los supervisores no pueden registrar pertenencias sin el consentimiento de los estudiantes.

"A nivel de todo el gobierno, también tendríamos que considerar más medidas que faciliten identificar dispositivos inteligentes (de IA)", afirmó Song, añadiendo que los funcionarios discuten si exigir a los fabricantes que diseñen los dispositivos para que emitan "luces intermitentes o sonidos" mientras se usan.

Han Won-seok, un hombre de 34 años que obtuvo el primer lugar en el examen de contable tributario del país, admitió en un video de YouTube publicado el domingo que utilizó una cámara oculta para fotografiar las preguntas, envió las imágenes a una herramienta de IA generativa y recibió las respuestas en un teléfono inteligente. La policía está investigando el caso.

Han había declarado previamente a los medios que logró 397,5 de un máximo de 400 puntos en la prueba de opción múltiple en abril, y 663 de 800 en el examen de ensayo de segunda etapa en julio, calificaciones inusualmente altas que un periódico coreano comparó con "correr una carrera de 100 metros en menos de cinco segundos".