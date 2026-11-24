SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Sur desplegó aviones de combate el martes para ahuyentar aeronaves militares rusas que volaron dentro de la zona de identificación de defensa aérea del país sobre las aguas entre la península coreana y Japón, informó el ejército de Seúl, corrigiendo declaraciones previas del gobierno de que los aviones habían violado su espacio aéreo territorial. Una alerta para una isla en su costa oriental se levantó rápidamente.

El anuncio del Estado Mayor se produjo tras una declaración del Ministerio del Interior y Seguridad, que transmite información militar para este tipo de alertas públicas, según la cual aeronaves rusas habían violado el espacio aéreo surcoreano y ordenaba a los residentes en la isla de Ulleung a evacuar. En otra alerta, el gobierno provincial señaló que se sospechaba que los aviones eran norcoreanos.

El portavoz del Estado Mayor, Jang Do-young, apuntó que las aeronaves rusas entraron a la zona de identificación de defensa aérea del país y volaron cerca del espacio aéreo de la isla de Ulleung, lo que llevó al ejército a coordinarse con el gobierno para la alerta de evacuación.

Jang no dio una respuesta concreta a la pregunta de si una falta de comunicación con el Ministerio de Seguridad hizo que la agencia alertara que los aviones rusos habían violado el espacio aéreo surcoreano, y afirmó que el ejército debía investigar más el asunto. El gobierno provincial de Gyeongsang del Norte pudo haber enviado por error un mensaje de texto de prueba, añadió.

El Ministerio de Seguridad ordenó a los residentes de la isla de Ulleung que se trasladaran a instalaciones subterráneas o se resguardaran dentro de edificios alrededor de las 7:52 de la mañana, pero levantó la orden tres minutos después diciendo que las aeronaves habían salido de la zona de peligro.

El Estado Mayor dijo que el país desplegó aviones de combate en preparación para contingencias antes de que las aeronaves rusas se retiraran.

La zona de identificación de defensa aérea se refiere a una zona de seguridad que se extiende más allá del espacio aéreo territorial de un país, lo que da al ejército más tiempo para identificar, rastrear y repeler a aeronaves extranjeras que se acerquen a su territorio.

Jang dijo que las aeronaves rusas habían vulnerado la zona de defensa aérea del país varias veces este año y que el ejército planeaba presentar una protesta ante Moscú a través del agregado militar ruso por último incidente. El ejército no dijo cuántos aviones rusos detectó ni de qué tipo eran.

Por el momento no había reportes de accidentes o afectaciones importantes en la isla, que tiene una población de alrededor de 9.000 personas. Ulleung sufrió un gran susto en 2022, cuando Corea del Norte disparó más de 20 misiles al mar en medio de un aumento de las tensiones entre los países vecinos. Un misil se dirigió hacia la isla, lo que activó sirenas de ataque aéreo y provocó la evacuación de residentes.

En 2019, aviones de combate surcoreanos realizaron tiros de advertencia después de que un avión ruso de alerta temprana aerotransportada A-50, que volaba junto a bombarderos rusos y chinos en una patrulla conjunta, entró al espacio aéreo territorial del Sur cerca de la isla de Dokdo. Moscú entonces negó haber violado el espacio aéreo del país.

El incidente del martes ocurrió una semana después de que Seúl desplegó aviones de combate para repeler varias aeronaves militares rusas que, según dijo, ingresaron temporalmente en la zona de defensa aérea del país sobre aguas entre la península coreana y Japón. Japón presentó una protesta ese mismo día ante el Kremlin después de decir que dos aeronaves presuntamente rusas habían ingresado en el espacio aéreo del país frente a su costa suroccidental.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.