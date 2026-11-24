Buenos Aires, 24 de noviembre (NA-Xinhua) — Una funcionaria de alto rango de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) anunció este martes que sugerirá al Ministerio de Asuntos Exteriores de la RPDC analizar el cierre de la oficina diplomática suiza en Pyongyang. Esta declaración se produce tras la imposición de sanciones por parte de Berna a un campamento infantil en el país asiático, según reportó la agencia oficial de noticias KCNA.

Kim Yo Jong, quien ocupa el cargo de directora de departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea, manifestó en un comunicado que las autoridades suizas incluyeron al Campamento Internacional Infantil de Songdowon en su lista de sanciones justo después de que una delegación suiza visitara Pyongyang para discutir el avance de las relaciones bilaterales y prometiera fomentar el diálogo y la cooperación.

"Condeno enérgicamente a las autoridades suizas por su conducta que los lleva a "cometer un acto tan ridículo", declaró Kim, citada por KCNA.

La funcionaria continuó: "Considero que la oficina diplomática suiza ha perdido de forma espontánea la justificación de su existencia, que se abrió en Pyongyang con el pretexto de mejorar las relaciones, dado que la Confederación Suiza ha dejado clara su postura de no respetar la soberanía de la RPDC ni los derechos legítimos de sus ciudadanos".

Al enfatizar la necesidad de "reconsiderar de forma integral" las relaciones con Suiza, Kim indicó que "recomendará" al "Ministerio de Asuntos Exteriores examinar rigurosamente la cuestión de retirar la oficina diplomática suiza de Pyongyang en pocos días y adoptar las medidas correspondientes", según reportó la Agencia Noticias Argentinas.