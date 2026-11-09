Conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania: EEUU busca garantizar la seguridad regional

FOTO: Las conversaciones de paz lideradas por EEUU sobre Rusia y Ucrania estudiarán garantías de seguridad

Por primera vez desde febrero, está previsto que negociadores de Rusia, Ucrania y Estados Unidos mantengan conversaciones para poner fin a la guerra a gran escala, que se aproxima a los cinco años, con las garantías de seguridad como principal punto del orden del día.

La sesión de dos días que comienza el martes en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, se produce tras rondas de negociaciones anteriores a comienzos de este año que no lograron avances visibles hacia el fin del conflicto más devastador de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Las negociaciones llegan después de una tregua localizada el mes pasado en torno a la ciudad de Oleshky, ocupada por Rusia, en el sur de Ucrania, lograda con la ayuda de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, que permitió la evacuación de algunos residentes y la entrega de suministros humanitarios necesarios.

A pesar de que Moscú y Kiev presentaron el alto el fuego de una semana como un modelo positivo, los combates han continuado a lo largo de los 1.200 kilómetros de la línea del frente. Ambas partes han intensificado sus ataques de largo alcance utilizando drones y misiles.

En cuanto a las conversaciones, Rusia y Ucrania siguen muy alejadas en elementos clave de cualquier posible acuerdo de paz. El presidente ruso, Vladímir Putin, exige que Ucrania retire sus tropas de las cuatro regiones que Moscú se anexó ilegalmente al inicio de la guerra, además de que Kiev abandone su aspiración de ingresar en la OTAN y acepte límites estrictos a sus fuerzas armadas.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, rechaza las exigencias de Putin de ceder territorio y aceptar límites a su ejército, considerando que esto es fundamental para impedir futuras invasiones rusas.

Las conversaciones en Abu Dabi se centrarán en las garantías de seguridad, y Zelenskyy ha mencionado que Ucrania y sus aliados han debatido garantías similares al Artículo 5 de la OTAN, que establece que un ataque contra un miembro es considerado un ataque contra todos.

En una entrevista reciente, Zelenskyy planteó la pregunta crucial: "Si Rusia empieza de nuevo, ¿qué pasará?", instando a que se definan las respuestas que los aliados occidentales ofrecerían ante una nueva invasión.

Algunas naciones europeas han considerado el posible despliegue de tropas en Ucrania tras un acuerdo de paz, pero Rusia lo rechaza y advierte que vería cualquier tropa europea como un objetivo legítimo.

El Kremlin ha enfatizado que cualquier acuerdo debe ofrecer también garantías de seguridad para Rusia, y se espera que exigencias similares se incluyan en el futuro acuerdo de paz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó que se está gestando un gran acuerdo sobre la seguridad europea, aunque sin entrar en detalles. "Va a ser un gran acuerdo y va a implicar más que a Ucrania", afirmó.

Ucrania ha insistido en que sus aliados europeos deben tener un rol en las negociaciones, mientras que Rusia se opone a tal participación en esta etapa, calificándola de innecesaria.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sugirió que la participación europea debería ocurrir más adelante, dado que la discusión tocará la futura arquitectura de seguridad en Europa.

Recientemente, Zelenskyy tuvo una conversación de 90 minutos con los negociadores de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, y destacó la importancia de avanzar en las conversaciones para poner fin a la guerra.

Kushner, por su parte, afirmó que el objetivo es desarrollar arreglos que aborden las preocupaciones de seguridad de todas las partes y reduzcan el riesgo de conflictos futuros.

Durante más de 30 años, Europa y Rusia han enfrentado dificultades para establecer un marco de seguridad sostenible, y la situación actual representa un desafío extraordinariamente difícil pero esencial para lograr una paz duradera.

Vladímir Medinsky, asesor de Putin y principal negociador ruso, ha adoptado una postura dura en conversaciones anteriores y es conocido por sus declaraciones provocadoras. Putin ha dejado claro que Rusia logrará sus objetivos por la fuerza si Ucrania no acepta sus condiciones para la paz.

En medio de este contexto, Rusia ha intensificado los ataques contra el sistema eléctrico ucraniano, buscando socavar la determinación del país con la llegada del invierno. Según Zelenskyy, todas las centrales eléctricas de Ucrania han sido dañadas de alguna manera por los ataques, lo que ha llevado a un llamado a los aliados para que proporcionen generadores y otros equipos necesarios.