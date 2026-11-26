FOTO: Brote de ébola en este de Congo llega a 12.000 casos mientras la violencia obliga a equipos a irse

BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — El brote de ébola que avanza rápidamente en el este de República Democrática del Congo ha superado los 12.000 casos confirmados, de acuerdo con datos del gobierno presentados el jueves. Esta alarmante cifra se produce en un contexto de intensos combates entre rebeldes y el ejército, lo que dificulta los esfuerzos para contener la propagación de la enfermedad.

Este es el brote de ébola de crecimiento más rápido en la historia, y casi la mitad de las 12.021 personas que contrajeron la fiebre hemorrágica han fallecido, según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud. La situación es crítica, y los equipos de salud se enfrentan a dificultades significativas debido a la violencia que azota la región, lo que ha llevado a muchos a abandonar sus esfuerzos de respuesta.

Las autoridades sanitarias están en alerta máxima, pero la combinación de la rápida propagación del virus y la inestabilidad en el área ha generado una crisis sanitaria de grandes proporciones. La comunidad internacional observa con preocupación la situación, esperando que se tomen medidas efectivas para frenar el avance del ébola y garantizar la seguridad de los trabajadores de salud en la región.