Congo enfrenta un brote de ébola con más de 12.000 casos mientras la violencia interfiere en la respuesta
El brote de ébola en el este de República Democrática del Congo ha superado los 12.000 casos confirmados. La violencia entre rebeldes y el ejército dificulta los esfuerzos de control, según datos del Ministerio de Salud.
FOTO: Brote de ébola en este de Congo llega a 12.000 casos mientras la violencia obliga a equipos a irse
BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — El brote de ébola que avanza rápidamente en el este de República Democrática del Congo ha superado los 12.000 casos confirmados, de acuerdo con datos del gobierno presentados el jueves. Esta alarmante cifra se produce en un contexto de intensos combates entre rebeldes y el ejército, lo que dificulta los esfuerzos para contener la propagación de la enfermedad.
Este es el brote de ébola de crecimiento más rápido en la historia, y casi la mitad de las 12.021 personas que contrajeron la fiebre hemorrágica han fallecido, según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud. La situación es crítica, y los equipos de salud se enfrentan a dificultades significativas debido a la violencia que azota la región, lo que ha llevado a muchos a abandonar sus esfuerzos de respuesta.
Las autoridades sanitarias están en alerta máxima, pero la combinación de la rápida propagación del virus y la inestabilidad en el área ha generado una crisis sanitaria de grandes proporciones. La comunidad internacional observa con preocupación la situación, esperando que se tomen medidas efectivas para frenar el avance del ébola y garantizar la seguridad de los trabajadores de salud en la región.
Lectura rápida
¿Qué está sucediendo en el este de Congo?
Un brote de ébola ha superado los 12.000 casos confirmados.
¿Cuál es el impacto de la violencia?
Los combates entre rebeldes y el ejército están dificultando los esfuerzos de contención del virus.
¿Cuántas personas han fallecido?
Casi la mitad de los contagiados, alrededor de 6.000 personas, han muerto.
¿Qué medidas se están tomando?
Las autoridades de salud intentan responder, pero enfrentan grandes dificultades.
¿Por qué es importante esta situación?
Es el brote de ébola de crecimiento más rápido en la historia, generando alarma a nivel internacional.
[Fuente: AP]