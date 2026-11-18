SRINAGAR, India (AP) — Las fuerzas gubernamentales eliminaron el miércoles a un comandante miliciano en la región de Cachemira controlada por India, según informaron las autoridades, esto ocurrió días después de que rebeldes que luchan contra el dominio indio hirieran a tres soldados durante una emboscada a una patrulla paramilitar en el área en disputa.

Los efectivos de seguridad acordonaron la aldea de Zangalpora, en el distrito sureño de Kulgam, tras recibir información sobre la presencia de un comandante rebelde en la zona, indicaron funcionarios. Este sospechoso había logrado escapar de un tiroteo con las tropas dos días antes en una aldea cercana, donde otro miliciano que lo acompañaba fue abatido.

Según la policía, durante la operación de búsqueda, el hombre identificado como Mohammed Lateef Bhat se refugió en una mezquita y fue abatido en los enfrentamientos que siguieron. Anayat Ali Choudhary, jefe de policía de Kulgam, comentó a los medios que se intentó persuadir a Bhat para que se rindiera a través de videollamadas, pero este se negó a hacerlo.

Choudhary destacó que Bhat se había unido al grupo armado el año anterior y había coordinado varios ataques contra las tropas indias, incluyendo el asalto de la semana pasada que dejó tres soldados de la Fuerza Central de Policía de Reserva (CRPF) heridos.

El ministro del Interior de India, Amit Shah, afirmó en redes sociales que Bhat era el "último terrorista local activo conocido" del grupo rebelde Lashkar-e-Taiba en el Valle de Cachemira, el epicentro de la resistencia contra el control indio.

Los detalles de la operación no pudieron ser verificados de manera independiente por The Associated Press. Este ataque se produjo pocos días después de que el primer ministro indio, Narendra Modi, elogiara a la CRPF por no registrar bajas durante 12 meses consecutivos por primera vez en 47 años, un hecho que calificó como "UN CERO que dice mucho" en una publicación del 3 de noviembre.

Posteriormente, equipos combinados de policía y militares iniciaron una amplia operación de búsqueda en Kulgam, cercando varias aldeas del distrito, una acción que continuó el miércoles. Durante este despliegue, cientos de sospechosos fueron interrogados y al menos 20 personas fueron detenidas, según informaron funcionarios.

Residentes de la zona manifestaron su preocupación por la represión militar, indicando que las redadas han generado un clima de miedo, incertidumbre y dificultades. Mehbooba Mufti, ex máxima funcionaria electa de Cachemira y antigua aliada del partido de Modi, afirmó que las áreas asediadas se han convertido prácticamente en un cantón y que los reportes desde Kulgam son "sumamente angustiosos".

Mufti agregó: "Castigar a toda una población por las acciones de milicianos no identificados y posibles fallas de seguridad es profundamente injusto e inaceptable. El castigo colectivo solo alimenta la alienación y el resentimiento".

La disputa sobre Cachemira se extiende entre India y Pakistán, ambos países con armas nucleares, que administran partes del territorio pero reclaman la totalidad. Desde 1989, los milicianos en la parte de Cachemira controlada por India han luchado contra el dominio de Nueva Delhi. Muchos musulmanes cachemires respaldan la meta de los rebeldes de unificar el territorio, ya sea bajo el control de Pakistán o como un país independiente.

India sostiene que la insurgencia en Cachemira es terrorismo patrocinado por Pakistán, acusaciones que este último niega. Muchos cachemires consideran la lucha como una búsqueda legítima de libertad. El conflicto ha resultado en la muerte de decenas de miles de civiles, rebeldes y fuerzas gubernamentales.