FOTO: Qué saber sobre la competencia entre EEUU y China antes de reunión Trump-Xi de esta semana

SHENZHEN, China — Los presidentes de las dos principales economías del planeta, Donald Trump y Xi Jinping, se reunirán este miércoles y jueves en Shenzhen, marcando la tercera ocasión en que ambos líderes se evalúan mutuamente durante el año. Esta cumbre se da en un contexto de creciente competencia económica y tecnológica entre Estados Unidos y China.

Ambas naciones presentan fortalezas distintas en su lucha por la supremacía económica global. Estados Unidos destaca por sus mercados financieros robustos, baja tasa de desempleo y un historial de innovación tecnológica, especialmente en áreas como la inteligencia artificial. Por su parte, China ha mantenido su dominio en la manufactura, exportando productos a precios competitivos y aumentando su influencia en el mercado global.

La relación entre Trump y Xi es clave en este escenario. Según el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, "las relaciones entre Estados Unidos y China están definidas por la relación entre nuestros dos líderes". Este enfoque personal de Trump hacia la diplomacia refleja su trayectoria empresarial y su deseo de mantener un vínculo amistoso con Xi.

Durante la reunión, se abordarán dos objetivos principales: reequilibrar el comercio, para que Estados Unidos fabrique más y China consuma más, y establecer un canal directo de comunicación sobre riesgos relacionados con la inteligencia artificial.

Sin embargo, el acercamiento de Trump hacia Xi ha generado críticas por su aparente reticencia a confrontar al líder chino sobre temas delicados, como la venta de armas a Taiwán y las relaciones entre funcionarios chinos y aliados de Trump.

El crecimiento económico de Estados Unidos está vinculado a la inteligencia artificial, un sector que Trump busca impulsar con menos regulaciones, aunque también plantea preocupaciones sobre la ciberseguridad. En este sentido, China avanza en la investigación de inteligencia artificial, atrayendo talento y aprovechando su capacidad manufacturera.

En el ámbito político, Xi ha consolidado su poder, mientras que Trump enfrenta un debilitamiento en su influencia tras la pérdida del control del Congreso. Xi continúa promoviendo la "autorrevolución" del partido, buscando mantener una disciplina estricta entre sus funcionarios.

En cuanto a las relaciones comerciales, el gobierno de Trump ha expresado su descontento por el incumplimiento de China de sus compromisos de compra de productos agrícolas y la venta de minerales de tierras raras. Esto se ha convertido en un punto de tensión adicional entre ambas naciones.

Por otro lado, la economía china enfrenta desafíos significativos, como un desempleo juvenil que alcanza el 18% y la continua presión de un sector inmobiliario en crisis. A pesar de esto, China mantiene un superávit comercial que supera el billón de dólares, impulsado por la demanda internacional de sus productos.

Mientras tanto, la economía estadounidense se beneficia de un bajo desempleo, aunque enfrenta la frustración de los ciudadanos por la inflación persistente. El déficit comercial de Estados Unidos sigue en aumento, superando los 1,2 billones de dólares.