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Colombia: Ocho abatidos en bombardeo contra el Clan del Golfo en Antioquia

Un bombardeo del Ejército en Tarazá, Antioquia, resultó en la muerte de ocho miembros del Clan del Golfo, incluido su líder. La operación 'Nehemías' involucró a diversas fuerzas de seguridad.

11/11/2026 | 17:13Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 11 noviembre (NA/Xinhua) -- Un reciente bombardeo militar en el municipio de Tarazá, ubicado en el departamento de Antioquia, al noroeste de Colombia, ha resultado en la muerte de ocho presuntos integrantes del Clan del Golfo. Entre las víctimas se encuentra Haminton Mosquera, conocido como 'Negro Perea', quien era considerado el líder de esta organización criminal, según lo informado hoy por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

El mandatario detalló que el resultado preliminar de la operación indica que ocho fueron dados de baja, destacando a 'Negro Perea' como un cabecilla con más de 20 años de carrera delictiva. A través de su cuenta en la red social X, De la Espriella afirmó que este individuo figuraba entre los diez cabecillas más buscados por las autoridades.

Las acusaciones contra 'Negro Perea' incluyen homicidios, desplazamientos forzados y ataques a las fuerzas del orden, lo que lo convierte en una figura clave en la lucha contra el crimen organizado en la región.

La operación, que lleva el nombre de "Nehemías", fue llevada a cabo por el Ejército Nacional, con el respaldo de la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Durante esta intervención, las fuerzas de seguridad también lograron incautar fusiles, pistolas, minas antipersonal y equipos de comunicación, según el informe oficial.

El presidente De la Espriella envió un mensaje directo a los líderes de estas organizaciones criminales, advirtiendo que "no tendrán escondite ni tranquilidad mientras sigan asesinando, extorsionando y aterrorizando a los colombianos".

Desde el inicio de su mandato, el presidente ha ordenado ocho bombardeos dirigidos a combatir al Clan del Golfo, así como a las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en diferentes departamentos del país.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Colombia?
Un bombardeo militar en Tarazá resultó en la muerte de ocho miembros del Clan del Golfo.

¿Quiénes fueron abatidos?
Entre los fallecidos se encuentra Haminton Mosquera, alias 'Negro Perea', líder del grupo criminal.

¿Cuándo se llevó a cabo la operación?
La operación 'Nehemías' se realizó recientemente, aunque no se especificó la fecha exacta.

¿Dónde tuvo lugar el bombardeo?
El ataque se desarrolló en el municipio de Tarazá, en Antioquia, Colombia.

¿Por qué se realizó el bombardeo?
El objetivo fue debilitar al Clan del Golfo y capturar a sus líderes criminales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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