FOTO: Fue atacada una sede gubernamental en el centro del país.

Buenos Aires, 24 noviembre (NA) — El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se manifestó este martes sobre el atentado con explosivos que tuvo lugar en una sede gubernamental en el centro del país, afirmando que este acto violento refleja la desesperación del narcoterrorismo ante la respuesta firme de la Fuerza Pública desde su llegada al poder.

"Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo. Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública. ¡No habrá impunidad y no vamos a retroceder!", expresó De la Espriella en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

Este atentado se suma a una serie de ataques violentos que han ocurrido en el país, los cuales han sido condenados por el Gobierno. En agosto pasado, el Ejecutivo colombiano había informado que las negociaciones con varios grupos armados ilegales habían llegado a su fin.

En contraste, su antecesor, Gustavo Petro, había presentado un plan de "Paz total" para abordar la violencia histórica que afecta a Colombia. Sin embargo, De la Espriella, al asumir la presidencia, ya había indicado que "la opción del diálogo está completamente agotada".

La palabra del ministro de Defensa de Colombia

Por su parte, el ministro de Defensa, general en retiro Jorge Mora, también condenó el atentado, que se suma a otros dos ataques ocurridos el mismo día en Curumaní y en la ciudad fronteriza de Cúcuta, donde también se registraron heridos.

"El Estado no cederá ante las amenazas ni permitirá que la violencia determine el rumbo del país. No habrá diálogos ni concesiones con estructuras narcoterroristas que atenten contra la vida de los colombianos", enfatizó Mora.

El ministro agregó que la respuesta de las autoridades a este atentado será firme y se llevará a cabo dentro del marco de la Constitución, según un informe de Xinhua.