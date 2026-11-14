Colombia alerta sobre posible prolongación de El Niño hasta mayo de 2027

FOTO: Anunciaron que diciembre de 2026 y enero de 2027 serían los meses de mayor intensidad del fenómeno: temperaturas más altas

Buenos Aires, 14 de noviembre (NA-Xinhua) — El Gobierno de Colombia ha emitido una advertencia sobre la posible extensión del fenómeno de El Niño hasta mayo de 2027, según la última actualización de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

En este contexto, se ha solicitado a la población que realice un uso eficiente de agua, energía y gas para mitigar los efectos adversos del fenómeno climático.

"A través de la campaña 'Recursivos por naturaleza', el Gobierno convoca a hogares, empresas y entidades a reducir el consumo de agua, energía y gas. Aunque se prevé que El Niño comience a debilitarse durante el primer trimestre de 2027, sus efectos sobre los ríos y embalses podrían prolongarse durante varios meses," advirtió el comunicado oficial.

Asimismo, se indicó que diciembre de 2026 y enero de 2027 se anticipan como los meses de mayor intensidad del fenómeno, con un aumento de temperaturas y una disminución en las precipitaciones, de acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas.

"Al 11 de noviembre, los embalses del Sistema Interconectado Nacional se encuentran en el 78,74 % de su volumen útil. La meta del Gobierno es superar el 80 % al 30 de noviembre," destacó la Presidencia colombiana en relación al Plan Energía, que busca garantizar el suministro eléctrico y proteger las fuentes hídricas.

Por otro lado, el Gobierno también anunció la ampliación de la capacidad de importación de gas por Cartagena y la coordinación del transporte de combustible hacia las plantas térmicas durante los fines de semana y días festivos.

"El mensaje del Gobierno es claro: Colombia se prepara, protege sus recursos y fortalece su seguridad energética. El ahorro de agua, energía y gas es una responsabilidad de todos. El Niño sigue y el ahorro también", enfatizó.

El Ministerio de Minas ha instado a los ciudadanos a adoptar medidas como reducir el consumo de energía entre las 18:00 y las 21:00, apagar luces innecesarias, aumentar un grado la temperatura del aire acondicionado, cocinar con las ollas tapadas para usar menos gas y cerrar la llave del agua mientras se enjabonan o cepillan los dientes.

"El gas que se ahorra en los hogares ayuda a que haya más disponible para las plantas térmicas, que respaldan la generación de energía mientras falta el agua. Así se contribuye a que los recursos alcancen hasta el final de la temporada seca," se explicó en el comunicado.

En Colombia, el fenómeno de El Niño ha tenido diversas repercusiones, incluyendo un incremento en las temperaturas, más incendios forestales y escasez de agua en algunas regiones, así como precipitaciones intensas e inundaciones en otras.