Colisión múltiple en autopista búlgara causa al menos 11 muertes y 48 heridos

Buenos Aires, 10 de noviembre (NA-Xinhua) -- Un trágico accidente vial dejó al menos 11 personas fallecidas y 48 heridas este martes en la autopista Trakia, situada cerca de Yambol, en el sureste de Bulgaria.

"Hasta el momento han muerto 11 personas y otras 48 resultaron heridas", afirmó el primer ministro búlgaro, Rumen Radev, durante una conferencia de prensa en Varna, donde se encontraba junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien visitaba el país.

El viceministro del Interior, Kaloyan Kaloyanov, detalló en una rueda de prensa desde el sitio del accidente que 10 víctimas fallecieron en el acto, mientras que una más perdió la vida posteriormente en un hospital.

Kaloyanov precisó que el accidente involucró a 86 vehículos, con 63 en dirección a Burgas y 23 hacia Sofía. Indicó que el primer choque ocurrió cuando un camión obstaculizó el paso a un autobús de pasajeros en el carril hacia Burgas.

Luego, un camión que transportaba trigo se desvió hacia el autobús, provocando que un turismo colisionara con la parte trasera del camión, explicó Nikolov, quien también participó en la conferencia.

Todas las víctimas mortales viajaban en dirección a Burgas, añadió el funcionario.

El ministerio del Interior consideró que la causa más probable de los accidentes es la presencia de una niebla densa. "Los testigos afirmaron que la visibilidad era de unos 70-80 metros y se redujo de repente a 10 metros, lo que probablemente llevó a la colisión", comentó Nikolov.

Todos los heridos han sido trasladados a hospitales. "Esperamos que no haya más víctimas fatales, aunque hay personas con heridas graves en unidades de cuidados intensivos", añadió.

El Ministerio de Sanidad informó que se había despejado la mitad del área del siniestro, aunque aún queda un gran trabajo por hacer para retirar los vehículos apilados.

El tránsito fue interrumpido en ambos sentidos de la autopista, según el gobernador de la región de Yambol, Georgi Chalakov.

Los equipos de emergencia, junto al Ministerio del Interior y efectivos militares, están proporcionando asistencia en el lugar del accidente.

Los heridos fueron trasladados a hospitales en las cercanías de Sliven, Yambol y Burgas. El primer ministro Rumen Radev dispuso el envío de un avión gubernamental a Burgas para trasladar a los heridos a hospitales en Sofía.

El transporte aéreo fue realizado por aviones militares, según la información proporcionada por el gobierno.