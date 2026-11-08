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Colisión de trenes en Egipto provoca numerosos heridos y descarrilamiento de vagones

La colisión ocurrió cuando un tren que cubría la ruta Guiza-Fayún embistió por la parte trasera a otro tren de la ruta El Cairo-Asuán.

08/11/2026 | 11:42Redacción Cadena 3

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Choque de trenes deja varios heridos en Egipto.

FOTO: Choque de trenes deja varios heridos en Egipto.

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Buenos Aires, 8 noviembre (NA/Xinhua) -- Un incidente ferroviario dejó a varios pasajeros heridos hoy domingo en la gobernación de Guiza, Egipto, tras la colisión de dos trenes, lo que provocó que algunos vagones se descarrilaran, según lo reportado por la Autoridad Nacional de Ferrocarriles de Egipto.

La colisión se produjo cuando un tren que realizaba el recorrido Guiza-Fayún impactó por la parte trasera a otro tren que cubría la ruta El Cairo-Asuán. La autoridad emitió un comunicado donde se destacó que los heridos fueron trasladados a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Equipos de emergencia y grúas fueron movilizados para despejar la zona del siniestro y retirar los vagones restantes, con el objetivo de restablecer los servicios ferroviarios en ambas direcciones a la brevedad.

De acuerdo con un reporte preliminar del periódico estatal egipcio Akhbar El Yom, al menos 60 personas resultaron heridas en este accidente.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Un choque entre dos trenes en Egipto dejó varios heridos y causó descarrilamiento de vagones.

¿Dónde sucedió el accidente?
El accidente tuvo lugar en la gobernación de Guiza, Egipto.

¿Cuántas personas resultaron heridas?
Un informe preliminar indica que al menos 60 personas sufrieron lesiones.

¿Qué acciones se tomaron tras el choque?
Equipos de emergencia fueron enviados para despejar el lugar y retirar los vagones.

¿Qué rutas estaban involucradas?
Los trenes que colisionaron cubrían las rutas Guiza-Fayún y El Cairo-Asuán.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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