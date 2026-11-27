FOTO: Piratas informáticos vulneran la plataforma de computación en la nube insignia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Buenos Aires, 27 de noviembre (NA) -- Piratas informáticos lograron acceder a la plataforma de computación en la nube de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, lo que podría haber comprometido información militar confidencial, según un funcionario que habló el viernes con NBC News.

El funcionario corroboró el ciberataque a NBC News, aunque no brindó detalles adicionales sobre cuándo ocurrió ni el impacto que tuvo el ataque.

"El departamento de la Fuerza Aérea no hace comentarios sobre la postura de seguridad, las vulnerabilidades o el estado operativo de redes y sistemas específicos", declaró una fuente de la fuerza al ser consultada por NBC News.

El medio Reuters fue el primero en reportar sobre esta reciente intrusión cibernética que afecta activos federales.

Según Reuters, la intrusión en Cloud One fue detectada aproximadamente hace un mes durante las labores de actualización del sistema. Dos fuentes confirmaron que este hallazgo ha ocasionado interrupciones en toda la plataforma. Reuters no ha podido identificar a los hackers, el alcance total de la intrusión ni si se ha sustraído información.

Inaugurado en 2017, Cloud One fue diseñado para ser una ventanilla única para las necesidades de TI (soporte) de la Fuerza Aérea, integrando recursos de cuatro grandes operadores: Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet, para gestionar numerosas aplicaciones, que incluyen aquellas que manejan datos de personal, pagos, logística y mantenimiento.

Entre las aplicaciones se encuentra el Sistema de Mando y Control basado en la nube de la Fuerza Aérea, que recolecta información de radares de defensa aérea y otras fuentes de datos en toda Norteamérica, así como el Sistema Integrado de Municiones de Combate de Teatro, que rastrea bombas y misiles en más de 200 bases de la Fuerza Aérea de EE. UU. en todo el mundo.

Cloud One se considera una de las plataformas en la nube más significativas del ejército estadounidense, según dos de las fuentes consultadas.

"Una brecha de seguridad aquí es algo muy grave", expresó una de las fuentes.

De acuerdo con otra fuente, los investigadores han solicitado la ayuda del Comando Cibernético, la unidad de ciberseguridad del ejército estadounidense, para evaluar el daño causado.

El hallazgo del ataque informático ha llevado a diversas interrupciones. Dos de las fuentes, junto con una cuarta persona que está al tanto del asunto, afirmaron que se han detenido los esfuerzos para migrar las aplicaciones administrativas a Cloud One, una prioridad militar que se ha mantenido por mucho tiempo.