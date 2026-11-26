Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- La Confederación de Choferes de Bolivia anunció un paro nacional indefinido que comenzará el lunes 30, en protesta por el aumento del precio del diésel y la exigencia de la derogación del Decreto Supremo 5716, que establece su ajuste.

La decisión fue tomada durante un ampliado nacional de emergencia de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, y se espera que el transporte libre, pesado y otros sectores se sumen a la paralización en todo el país, según lo indicado por sus líderes.

"Este ampliado nacional ha determinado un paro general indefinido en todo el territorio nacional. También queremos comunicar al pueblo boliviano que esta no es una lucha política partidaria, sí es una lucha social que peleamos por un interés de trabajo, queremos trabajar", declaró el secretario ejecutivo de la Confederación, Lucio Gómez.

Entre las exigencias de los transportistas se incluyen la eliminación del Decreto Supremo 5716 y la revocación de un comunicado de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que elevó el precio del litro de diésel de 17,95 a 20,57 bolivianos (de 1,52 a 1,75 dólares).

El sector considera que esta medida es "atentatoria contra el transporte boliviano y contra el pueblo boliviano" y además denuncia incumplimientos en el Fondo de Garantía de Créditos (Fongat), mayores tasas de interés para préstamos productivos, la falta de incentivos para convertir vehículos a gas natural y el deterioro de las carreteras.

La gremial condicionó el diálogo con el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira a la derogación del Decreto 5716 y anunció un cabildo nacional para el 7 de diciembre en Cochabamba, donde definirán nuevas acciones si sus demandas no son atendidas.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, expresó previamente a la decisión de los choferes la disposición del Gobierno para dialogar con ellos y atribuyó el aumento de los precios de los carburantes a factores externos, como conflictos bélicos internacionales.

El funcionario sostuvo que el Gobierno no puede mantener un precio subsidiado que incentive el contrabando debido a la diferencia con el mercado internacional.