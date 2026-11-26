FOTO: China y otros socios comerciales de EEUU responden a los nuevos aranceles de Trump

HONG KONG (AP) — China, Japón y otros socios comerciales de Estados Unidos manifestaron su oposición a los aumentos de aranceles propuestos por el gobierno del presidente Donald Trump. En respuesta a las acusaciones de que poseen un exceso de capacidad industrial, estos países se pronunciaron el jueves.

Los nuevos aranceles, que podrían implementarse a principios del próximo año, fueron anunciados el miércoles. La intención es restaurar los aranceles en la mayoría de las economías, luego de que un fallo de la Corte Suprema de EE.UU. anulara en febrero gran parte de los amplios impuestos establecidos por Trump el año pasado.

Estos gravámenes a las importaciones se originan de una investigación de la Sección 301 que duró meses. El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, aseguró que las prácticas de las 14 economías implicadas en cuanto al exceso de capacidad y producción industrial son "irrazonables y gravan o restringen el comercio de Estados Unidos".

China, uno de los principales socios comerciales de Washington, enfrentará un arancel del 20%. Beijing desestimó la noción de "sobrecapacidad" al considerarla una "premisa falsa". Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Exteriores, declaró: "China se opone a que se utilice como pretexto para maniobras políticas. Las guerras arancelarias y las guerras comerciales no sirven a los intereses de nadie".

Las dos mayores economías del mundo han extendido su tregua comercial por dos meses, con fecha de finalización programada para el 10 de enero de 2027. Washington y Beijing acordaron reducir el impuesto a las importaciones en listas recíprocas de productos no sensibles por un valor aproximado de 60.000 millones de dólares.

Japón se enfrentará a nuevos aranceles de hasta el 15%. El gobierno japonés expresó su descontento ante Washington. El secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara, afirmó en una conferencia de prensa: "Japón no tiene políticas o prácticas no basadas en el mercado, ni capacidad estructural de producción excedentaria en primer lugar".

El gobierno japonés también comunicó: "Es lamentable que Estados Unidos anunciara las medidas propuestas dirigidas a Japón, y hemos transmitido nuestra posición a la parte estadounidense".

Por su parte, Singapur, que será afectado por un arancel del 20%, expresó su "gran decepción" ante la propuesta de la Casa Blanca. El Ministerio de Energía, Comercio e Industria emitió un comunicado afirmando: "Las políticas económicas de Singapur no protegen nuestro mercado interno ni subsidian la manufactura para la exportación".

Malasia también declaró que "no tiene exceso de capacidad en sus sectores industriales que distorsione o perturbe los mercados globales", y afirmó que continuará dialogando y manteniendo consultas con Estados Unidos.

Analistas sostienen que las 14 economías mencionadas por el gobierno estadounidense representan en conjunto aproximadamente la mitad de la economía mundial. Según Stephen Brown, economista jefe de Capital Economics, los últimos aranceles de Estados Unidos no son tan alarmantes como parecen, ya que, en esencia, reemplazan a los impuestos anunciados en julio, relacionados con acusaciones de trabajo forzoso.

A pesar de ello, se advierte que los nuevos aranceles podrían contribuir al aumento de precios y "controlar la inflación subyacente de bienes hasta el próximo año", según su comentario.

En Tailandia, la portavoz del gobierno, Lalida Persvivatana, indicó que la propuesta de Trump, que establece un tope de aranceles en el 18%, fue más favorable de lo esperado. "El gobierno seguirá impulsando negociaciones para asegurar niveles arancelarios competitivos y exenciones adicionales para los productos tailandeses, con el objetivo principal de proteger los mercados de exportación de Tailandia", agregó.

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Los periodistas de The Associated Press Eileen Ng en Kuala Lumpur, Mari Yamaguchi y Mayuko Ono en Tokio, y Jintamas Saksornchai en Bangkok contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.