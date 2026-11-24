China realiza un histórico lanzamiento de la nave Shenzhou 24 con astronautas de tres nacionalidades
La nave Shenzhou 24 partió desde Jiuquan con tres astronautas, dos de China y uno de Pakistán, marcando un hito en la cooperación espacial internacional. La misión incluye más de 90 experimentos científicos.
FOTO: China lanza la nave espacial Shenzhou 24 con 2 astronautas chinos y uno de Pakistán
JIUQUAN, China (AP) — El miércoles, China llevó a cabo el lanzamiento de la nave espacial Shenzhou 24, que transporta a tres astronautas: dos de China y uno de Pakistán. Este evento marca un hito, ya que es la primera vez que un astronauta extranjero es enviado a la estación espacial china.
El astronauta pakistaní, Muhammad Zeeshan Ali, de 40 años, se une a los astronautas chinos Tang Hongbo, de 51 años, y Wu Yi, de 39 años, en esta misión. El lanzamiento se realizó desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, ubicado en el noroeste de China.
Un gran número de personas asistió a una ceremonia de despedida, donde muchos levantaron sus teléfonos para inmortalizar el momento. Durante su tiempo en el espacio, la tripulación tiene programados más de 90 experimentos científicos y pruebas tecnológicas, según informó la agencia de noticias oficial china Xinhua.
El astronauta Ali llevará a cabo un experimento con cianobacterias fotosintéticas durante su breve misión, antes de regresar a la Tierra a bordo de la nave Shenzhou 23, como se indicó en los reportes.
Lectura rápida
¿Qué se lanzó?
La nave espacial Shenzhou 24 fue lanzada con tres astronautas a bordo.
¿Quiénes son los astronautas?
La tripulación incluye a dos astronautas chinos, Tang Hongbo y Wu Yi, y al pakistaní Muhammad Zeeshan Ali.
¿Cuándo se realizó el lanzamiento?
El lanzamiento tuvo lugar el miércoles, 24 de noviembre de 2026.
¿Dónde se lanzó la nave?
El lanzamiento se realizó desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en China.
¿Qué experimentos se realizarán?
La tripulación llevará a cabo más de 90 experimentos científicos durante su misión.
[Fuente: AP]