FOTO: China lanza la nave espacial Shenzhou 24 con 2 astronautas chinos y uno de Pakistán

JIUQUAN, China (AP) — El miércoles, China llevó a cabo el lanzamiento de la nave espacial Shenzhou 24, que transporta a tres astronautas: dos de China y uno de Pakistán. Este evento marca un hito, ya que es la primera vez que un astronauta extranjero es enviado a la estación espacial china.

El astronauta pakistaní, Muhammad Zeeshan Ali, de 40 años, se une a los astronautas chinos Tang Hongbo, de 51 años, y Wu Yi, de 39 años, en esta misión. El lanzamiento se realizó desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, ubicado en el noroeste de China.

Un gran número de personas asistió a una ceremonia de despedida, donde muchos levantaron sus teléfonos para inmortalizar el momento. Durante su tiempo en el espacio, la tripulación tiene programados más de 90 experimentos científicos y pruebas tecnológicas, según informó la agencia de noticias oficial china Xinhua.

El astronauta Ali llevará a cabo un experimento con cianobacterias fotosintéticas durante su breve misión, antes de regresar a la Tierra a bordo de la nave Shenzhou 23, como se indicó en los reportes.