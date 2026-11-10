China alcanza un superávit comercial de más de 1 billón de dólares por segundo año consecutivo

HONG KONG (AP) — El superávit comercial de China ha superado la impresionante cifra de 1 billón de dólares por segundo año consecutivo, según los datos oficiales publicados el martes. Este crecimiento sostenido se refleja en el notable aumento del 35,2% en las exportaciones durante octubre, en comparación con el mismo mes del año anterior, como informó la agencia de aduanas.

Las exportaciones de China han mostrado un crecimiento acelerado a lo largo de este año, impulsadas principalmente por la demanda de bienes de alta tecnología, incluyendo semiconductores y automóviles. A su vez, las importaciones también experimentaron un incremento significativo, alcanzando un 41,6% interanual.

En el periodo comprendido entre enero y octubre, China registró un superávit comercial total de 1,04 billones de dólares. Sin embargo, el superávit de octubre se redujo a 105.300 millones de dólares, en comparación con los 133.500 millones de dólares de septiembre, lo que se atribuye a un aumento en las importaciones.

Este desempeño coloca a China en una trayectoria que podría permitirle superar el superávit comercial récord del año pasado, que se situó en 1,2 billones de dólares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.