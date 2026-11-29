Buenos Aires, 29 noviembre (NA) -- Los colegios electorales de las Islas Canarias cerraron sus puertas este domingo a las 20hs.(hora local) y, de esa manera, se completó el cierre de la votación en todo el territorio español y comenzó el escrutinio de las elecciones generales.

Una hora antes, habían finalizado los comicios en la España peninsular, las Islas Baleares, Ceuta y Melilla, donde los integrantes de las mesas ya habían iniciado el conteo manual de boletas a la espera de que concluyera el horario electoral en el archipiélago canario.

De acuerdo a los sondeos realizados en España hasta el momento, en su mayoría, indican que el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo obtendría más del 31% de los votos, por delante del PSOE de Pedro Sánchez con el 29%; seguiría Vox con casi el 18% y el Frente Amplio con el 6.5%.

En estas elecciones, hubo un récord histórico de participación en toda la jornada, ya que más de un total de 38.700.000 ciudadanos estuvieron habilitados para votar en 61.033 mesas electorales distribuidas en todo el país, para elegir 350 integrantes de diputados y 209 senadores de elección directa, sobre un total de 269 bancas de la Cámara Alta, ya que otras 60 son designadas por las asambleas autonómicas.

La participación presencial se ubicó en torno al 45.74 % del padrón, más de 16.4 millones de votantes y superó el registro de las elecciones generales de julio del año 2023 (40,48 %), lo que marca el nivel más alto registrado hasta ahora en la etapa democrática.

Con la apertura del sistema oficial de transmisión de datos a cargo del Ministerio del Interior, se comenzará a publicar, en tiempo real, los primeros porcentajes de mesas escrutadas y la proyección del reparto de escaños por provincia.

Debido a que España es una monarquía parlamentaria en la que el jefe del Poder Ejecutivo no se elige por voto directo, la atención del escrutinio está puesta en la composición del Congreso de los Diputados y en qué fuerza logrará reunir los 176 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en la sesión de investidura.

Los resultados que se difunden tienen carácter provisional, mientras que el escrutinio definitivo se llevará a cabo entre los días 4 y el 7 de diciembre, ante las juntas electorales provinciales.